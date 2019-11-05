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Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler de destek verdi.

Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı mensubu bir grup Türkmen, Tahrir Meydanı'ndaki gösterilere katıldı.

"Türkmenler, Irak'ın birliği çerçevesinde barışçıl gösterilerden yana" yazılı pankart taşıyan Türkmenler, "Canımız, kanımız Irak'a feda" sloganları attı.

- Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

BM ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat gösteriler ırak Türkmenler

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