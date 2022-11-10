İran'da gerginlik tırmanıyor! Kadınlar sarıklı mollaları hedef aldı, peşinden gidip...

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

15 BİN KİŞİ İÇİN İDAM CEZASI

İran'da gösteriler devam ederken Parlamento'dan göstericilere yönelik 'müsamaha' gösterilmesin talebi geldi. O talep gözaltındaki 15 bin kişi için 'idam' cezası olarak yorumlandı. İranlı vekillerin yazdığı mektupta 'Devlete savaş açan ve DEAŞ'lı teröristler gibi davranan protestoculara iyi bir ders verilmeli' denildi.

ÜLKEDE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Protestocular ise geri adım atmıyor. Tahran Şerif Üniversitesi'nde öğrenciler ayaklandı. Ülkede gerilim de azalmadı. Protestocular Humeyni yanlısı bir milis gücün üssüne molotofla saldırdı. Birçok kentte rejim yanlısı binalar hedef alındı.

MOLLALAR BU SEFER DE KADINLARIN HEDEFİNDE

Sarıklı mollalara karşı tepkinin de ardı arkası kesilmiyor. Saldırılar genellikle İranlı erkekler tarafından yapılırdı ancak bu da değişti. İranlı bir kadın peşinden gittiği İranlı bir mollanın sarığını yere attı.

MİLLİ MARŞI OKUMADILAR

İran Su Topu Milli Takımı da protestolara destek verdi. Sporcular, uluslararası karşılaşma öncesi milli marşı okumadı.

