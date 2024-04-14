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İran'ın saldırısı alay konusu oldu! İsrailliler oyuncakla tiye alıp tek cümlelik notla paylaştı

14.04.2024 08:08
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İran gece saatlerinde yüzlerce kamikaze İHA ve balistik füzeyle İsrail'i hedef aldı. Saldırı dünyada savaş alarmları çaldırırken sosyal medyada akılalmaz bir paylaşım yapıldı. Tek cümlelik notuyla gündem olan paylaşımda İsrailliler, İran'ın hava saldırısını resmen tiye aldı.

İran'ın saldırısı alay konusu oldu! İsrailliler oyuncakla tiye alıp tek cümlelik notla paylaştı

Hamas-İsrail çatışmasına doğrudan dahil olmayacağı uzun süre tartışılan İran'a ansızın saldırdı. 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan İran'ın İsrail topraklarına İHA'lar ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırı ise İsraillilerce alay konusu edildi.

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ABD TEYAKKUZDA

Saldırı ABD'yi de ayağa kaldırdı. DHA'nın aktardığına göre Beyaz Saray'da da 'Ulusal Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. ABD Başkanı Joe Biden başkanlığındaki toplantıda İsrail'e tam destek verileceği kaydedildi. Joe Biden'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ulusal Güvenlik ekibini topladım. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine bağlılığımız tamdır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, İsrail'de bulunan ABD vatandaşlarının sığınaklara gitmeleri istendi.

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İSRAİL: 1 YARALI, KÜÇÜK ÇAPLI HASAR VAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'ın saldırısında ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğu, can kaybı olmadığı, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İRAN: MESELE SONUÇLANDI

Bu sırada İran'dan gelen açıklamada "İran’ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran’ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı” dendi.

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ALAY EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İran'ın saldırısı İsraillilerin diline düştü. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda bir İsrail vatandaşının oyuncak uçakla saldırıyı tiye aldığı görüldü.

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İbrahim Haskoloğlu, söz konusu videonun "İran'ın yollayabileceği tek Drone budur" notuyla paylaşıldığını aktardı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İran İsrail
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