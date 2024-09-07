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    4. "İran'ın tuvaleti kültürü" diyerek kayınvalidesinin evinin tuvaletinden paylaştı! "Taharet musluğu yerine..."

    "İran'ın tuvaleti kültürü" diyerek kayınvalidesinin evinin tuvaletinden paylaştı! "Taharet musluğu yerine..."

    07.09.2024 13:32
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 13:32
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    Sosyal medyada yurt dışında yaşayan Türkler yaşadıkları ülkelerin kendilerine has özelliklerini paylaştıkları gönderiyle viral olmaya devam ediyor. Bu kez İranlı bir eşe sahip olan Türk kayınvalidesinin tuvaletinden 'İran'da tuvalet kültürünü' anlattığı bir paylaşım yaptı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    İranlı bir eşe sahip olan Türk ülkedeki insanların tuvalet alışkanlıklarını göstermek için kayınvalidesinin banyosundan bir paylaşım yaptı.

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    Ülkede taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren Türk, "İran kültürüyle aramızdaki farklardan birini daha size göstermek istiyorum. Evet şu an tuvaletteyim. Taharet musluğu yerine böyle hortum kullanıyorlar. Burası kayınvalidemin evi" ifadelerini kullandı.

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    O paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alaturka tuvaletlerde çoğu evde vardı bundan hala var mı bilmem" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hijyenik değil" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İran tuvalet
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