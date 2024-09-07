"İran'ın tuvaleti kültürü" diyerek kayınvalidesinin evinin tuvaletinden paylaştı! "Taharet musluğu yerine..."

İranlı bir eşe sahip olan Türk ülkedeki insanların tuvalet alışkanlıklarını göstermek için kayınvalidesinin banyosundan bir paylaşım yaptı.

Ülkede taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren Türk, "İran kültürüyle aramızdaki farklardan birini daha size göstermek istiyorum. Evet şu an tuvaletteyim. Taharet musluğu yerine böyle hortum kullanıyorlar. Burası kayınvalidemin evi" ifadelerini kullandı.

O paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alaturka tuvaletlerde çoğu evde vardı bundan hala var mı bilmem" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hijyenik değil" yorumunda bulundu.