HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İran tavuğu özellikleri nelerdir, yumurtası yenir mi? İran tavuğu yumurtası faydaları nelerdir?

İran tavuğu özellikleri nelerdir, yumurtası yenir mi? İran tavuğu yumurtası faydaları nelerdir?

13.03.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran tavuğunun ürettiği yumurta sayısı çok fazla olmadığından, genellikle eti için yetiştirilen tavukların başında gelir. Bu tavuğun eti çok lezzetlidir ve bu yüzden yaygın yetiştirilen tavuk türleri arasında yer alır. İran tavuğundan alınan verim düşünüldüğünde bakımı masraflı değildir. Ancak yine de bütün hayvanlar da olduğu gibi bu İran tavuğunun da bakımında önemli noktalar bulunur. İran tavuğu özellikleri nelerdir? İran tavuğu yumurtası faydaları nelerdir?

İran tavuğu özellikleri nelerdir, yumurtası yenir mi? İran tavuğu yumurtası faydaları nelerdir?

İran tavuğunun bakımı özenli yapıldığı takdirde oldukça güzel ve bakımlı bir görüntüsü vardır. Bilinen tavuk türlerinden daha farklı gözüken bu tavuğun, yumurtası ve eti de oldukça kendine has özelliklere sahiptir. İran tavukları 2-3 yıl süreyle yumurta üretebilirler. Tavuğun yumurtadan kesilmesiyle birlikte sağlıklı ve besili olanlarının etinden faydalanılır. Yumurta alabilmek için küçük ölçekli tavuk yetiştiriciliği yapanlar genelde İran tavuğunu tercih etmezler. Zira, tavuklar genellikle yumurta üretimi için yetiştiriliyor. İran tavuğunun ise yumurta üretimi diğer tavuk türleriyle kıyaslandığında daha az miktardadır. İran tavuğunun hem yumurtasından hem de etinden faydalanılabilmesi, tavuk yetiştiriciliğinde tercih edilmesi mantıklı bir türdür.

İran tavuğu özellikleri nelerdir?

Anadolu Bölgesi, iklim bakımından dört mevsiminde yaşandığı bir bölge olduğundan, İran tavuğunun kolayca yetiştirilebilmesi için uygun coğrafyadır. Zira İran tavukları bulunduğu bölgedeki şartlara kolayca uyum sağlayabilen türlerdendir. Bu tavuklar yapısal olarak oldukça sakindir, bu yüzden küçük kümes ve kafes gibi ortamlarda da bakımları rahatça yapılabilmektedir. Aynı zamanda İran tavukları, dayanıklı ve güçlü yapıları sayesinde kolayca hastalanmazlar ve bakımları oldukça kolay olan bir türdür.

İran tavuklarının anavatanı Afrika’dır. Bu tavukların diğer bir adıyla “Beç tavuğu” olarak bilinir. Beç tavuklarının eti ve yumurtası oldukça lezzetli olduğundan yetiştiriciliği sıklıkla tercih edilen türlerdendir. Tavuğun bulunduğu bölge alınan verimi de yakından etkiler. Ilıman mevsimlerde yumurtlama süreçleri 40 hafta kadar sürebilir. Ancak, aynı verimi alabilmek için sera mantığıyla kapalı bir alan oluşturmak da bir seçenektir. Bu şekilde kafes oluşturularak, yetiştirilen tavuklardan alınan verim daha fazladır. Tavuktan alınan yumurtaların adeti 170-180 arası yükseltilebilir. Bu yumurtalardan 100 civarı civciv elde edilebilir. Açık alanda yetiştirilen tavukların verimi diğer yönteme göre daha azdır. Açık alandaki tavuklar 70-100 civarında yumurta üretirler ve civciv doğma ihtimali daha düşüktür.

Ataks tavuk özellikleri nelerdir? Ataks tavuk özellikleri nelerdir?

İran tavuğu yumurtası yenir mi?

İran tavuğunun yumurtası tüketilebilir bir besindir. İran tavuğu etiyle ön plana çıkan bir tür olsa da yumurtası da oldukça lezzetli olan bir türdür. Bununla birlikte İran tavuklarının yumurtalarını tüketmek çok faydalıdır. İran tavuğunun yumurtası lezzetli olduğu kadar insan vücuduna da oldukça faydalıdır. İran tavuğu yumurtası faydaları şu şekildedir:

  • Metabolizmanın hızlandırılmasına katkı sağlar. Bununla birlikte sindirim sistemini de düzenleyici etkisi bulunur.
  • Kemik gelişiminde rol oynar. İçeriğinde bulunan kalsiyum ve minerallerle birlikte kemik gelişimini destekleyerek güçlendirir.
  • Vücut direncini güçlendirdiğinden grip ve nezle gibi hastalıklara karşı direnç sağlar.
  • Besin değeri oldukça yeterli miktardadır. Doyurucu ve faydalıdır.
  • Hücre üretimini arttırarak, hücre yenilenmesine katkı sağlar.

İran tavuğu kuluçka süresi ne kadar?

Iran tavuklarının kuluçkada kalma süresi 26-28 arası değişir. Yumurtadan çıkan civcivler 25-35 gram aralığında doğarlar. Civcivlerin besisi ve gücü, kuluçkaya yatan tavuğun döl kalitesine ve beslenmesine göre değişiklik gösterir. Bu yüzden damızlık olarak yetiştirilen tavukların bakımı oldukça önemlidir.

Tavuk yumurtasını neden yer? Tavuk yumurtasını neden yer?

İran tavuğu hangi ayda yumurtlar?

Erkek İran tavukları dişilerine göre daha geç erişkinliğe ulaşırlar. Bu yüzden aynı anda alınan erkek ve dişinin yumurtaları hemen döllenmez. Bu esnada yumurtaların sadece yiyecek olarak tüketilmesi mümkündür. Tavuk üretiminde beklememek için erkek tavukların dişilerden daha olgun olmasına özen gösterilmelidir. İran tavuğunun yumurtlama işleminden verim alabilmek için bakım ve kümes koşullarının iyi olması gerekir. İran tavukları genellikle aynı aylarda yumurtlarlar. Yumurtlama süreleri ise İlkbahar mevsiminde, Nisan-Mayıs ayları arasında gerçekleşir. İran tavuklarının yumurtlama süreçleri diğer kümes hayvanlarına göre daha farklıdır. İran tavukları 7-8 aylıkken erişkinliğe ulaşır. Olgunlaşan tavukların kuluçkaya yatmaları bir sene kadar beklenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tutuklu yargılanan kocadan dikkat çeken savunma!Tutuklu yargılanan kocadan dikkat çeken savunma!
İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
İran beç tavuğu tavuk çeşitleri tavuk türleri

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı!

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı!

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

Motorine bu gece zam geliyor…

Motorine bu gece zam geliyor…

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

İlginizi Çekebilir

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.