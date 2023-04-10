İran tavuğu özellikleri nelerdir, yumurtası yenir mi? İran tavuğu yumurtası faydaları nelerdir?

İran tavuğunun bakımı özenli yapıldığı takdirde oldukça güzel ve bakımlı bir görüntüsü vardır. Bilinen tavuk türlerinden daha farklı gözüken bu tavuğun, yumurtası ve eti de oldukça kendine has özelliklere sahiptir. İran tavukları 2-3 yıl süreyle yumurta üretebilirler. Tavuğun yumurtadan kesilmesiyle birlikte sağlıklı ve besili olanlarının etinden faydalanılır. Yumurta alabilmek için küçük ölçekli tavuk yetiştiriciliği yapanlar genelde İran tavuğunu tercih etmezler. Zira, tavuklar genellikle yumurta üretimi için yetiştiriliyor. İran tavuğunun ise yumurta üretimi diğer tavuk türleriyle kıyaslandığında daha az miktardadır. İran tavuğunun hem yumurtasından hem de etinden faydalanılabilmesi, tavuk yetiştiriciliğinde tercih edilmesi mantıklı bir türdür.

İran tavuğu özellikleri nelerdir?

Anadolu Bölgesi, iklim bakımından dört mevsiminde yaşandığı bir bölge olduğundan, İran tavuğunun kolayca yetiştirilebilmesi için uygun coğrafyadır. Zira İran tavukları bulunduğu bölgedeki şartlara kolayca uyum sağlayabilen türlerdendir. Bu tavuklar yapısal olarak oldukça sakindir, bu yüzden küçük kümes ve kafes gibi ortamlarda da bakımları rahatça yapılabilmektedir. Aynı zamanda İran tavukları, dayanıklı ve güçlü yapıları sayesinde kolayca hastalanmazlar ve bakımları oldukça kolay olan bir türdür.

İran tavuklarının anavatanı Afrika’dır. Bu tavukların diğer bir adıyla “Beç tavuğu” olarak bilinir. Beç tavuklarının eti ve yumurtası oldukça lezzetli olduğundan yetiştiriciliği sıklıkla tercih edilen türlerdendir. Tavuğun bulunduğu bölge alınan verimi de yakından etkiler. Ilıman mevsimlerde yumurtlama süreçleri 40 hafta kadar sürebilir. Ancak, aynı verimi alabilmek için sera mantığıyla kapalı bir alan oluşturmak da bir seçenektir. Bu şekilde kafes oluşturularak, yetiştirilen tavuklardan alınan verim daha fazladır. Tavuktan alınan yumurtaların adeti 170-180 arası yükseltilebilir. Bu yumurtalardan 100 civarı civciv elde edilebilir. Açık alanda yetiştirilen tavukların verimi diğer yönteme göre daha azdır. Açık alandaki tavuklar 70-100 civarında yumurta üretirler ve civciv doğma ihtimali daha düşüktür.

İran tavuğu yumurtası yenir mi?

İran tavuğunun yumurtası tüketilebilir bir besindir. İran tavuğu etiyle ön plana çıkan bir tür olsa da yumurtası da oldukça lezzetli olan bir türdür. Bununla birlikte İran tavuklarının yumurtalarını tüketmek çok faydalıdır. İran tavuğunun yumurtası lezzetli olduğu kadar insan vücuduna da oldukça faydalıdır. İran tavuğu yumurtası faydaları şu şekildedir:

Metabolizmanın hızlandırılmasına katkı sağlar. Bununla birlikte sindirim sistemini de düzenleyici etkisi bulunur.

Kemik gelişiminde rol oynar. İçeriğinde bulunan kalsiyum ve minerallerle birlikte kemik gelişimini destekleyerek güçlendirir.

Vücut direncini güçlendirdiğinden grip ve nezle gibi hastalıklara karşı direnç sağlar.

Besin değeri oldukça yeterli miktardadır. Doyurucu ve faydalıdır.

Hücre üretimini arttırarak, hücre yenilenmesine katkı sağlar.

İran tavuğu kuluçka süresi ne kadar?

Iran tavuklarının kuluçkada kalma süresi 26-28 arası değişir. Yumurtadan çıkan civcivler 25-35 gram aralığında doğarlar. Civcivlerin besisi ve gücü, kuluçkaya yatan tavuğun döl kalitesine ve beslenmesine göre değişiklik gösterir. Bu yüzden damızlık olarak yetiştirilen tavukların bakımı oldukça önemlidir.

İran tavuğu hangi ayda yumurtlar?

Erkek İran tavukları dişilerine göre daha geç erişkinliğe ulaşırlar. Bu yüzden aynı anda alınan erkek ve dişinin yumurtaları hemen döllenmez. Bu esnada yumurtaların sadece yiyecek olarak tüketilmesi mümkündür. Tavuk üretiminde beklememek için erkek tavukların dişilerden daha olgun olmasına özen gösterilmelidir. İran tavuğunun yumurtlama işleminden verim alabilmek için bakım ve kümes koşullarının iyi olması gerekir. İran tavukları genellikle aynı aylarda yumurtlarlar. Yumurtlama süreleri ise İlkbahar mevsiminde, Nisan-Mayıs ayları arasında gerçekleşir. İran tavuklarının yumurtlama süreçleri diğer kümes hayvanlarına göre daha farklıdır. İran tavukları 7-8 aylıkken erişkinliğe ulaşır. Olgunlaşan tavukların kuluçkaya yatmaları bir sene kadar beklenir.



