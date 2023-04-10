Ataks tavuk özellikleri nelerdir, kaç aylıkken yumurtlar? Ataks tavuk yumurta verimi nedir, bakımı nasıl olmalıdır?

Ataks tavukları, kümes hayvanlarının verimli ve az maliyetli bir şekilde yetiştirilebilmesi için 1930 yılında açılan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü (TAE) kapsamında yapılan 1995 yılında yapılan ıslah çalışmaları sonucunda Türkiye adına tescillenmiştir. Bu tavuk türü salma olarak yetiştirildiğinde oldukça verimli bir yumurta üretimi gerçekleştirmektedir. Ataks tavukları dayanıklı bir tür olduğundan çeşitli hastalıklara karşı dirençli ve 3 yıl boyunca yumurta üretimini devam ettirebilir. Ataks tavuklarının bakımında steril bir ortamda kaliteli yemler ve bol oksijenli bir ortam oldukça önemlidir. Bu sayede üst düzey bir verim sağlanabilir. Ataks tavuklarının bir diğer özelliği ise safkan olmalarıdır. Bu tavukların melezleştirilmesi yumurtadan alınacak verimi yarı yarıya azaltır. Bu yüzden tavuk yetiştiriciliğinde safkan ataks tavukları önerilir.
Ataks tavukları genellikle salma olarak beslenir. Bakıldığı şartlara göre farklı özellikler gösterseler de temel olarak taşıdığı özellikler şu şekilde sıralanabilir:
Doğal ortamlarında büyütülen ve safkan olan atak tavuklar, 21-22 hafta içerisinde yumurtlamaya başlar. Kapalı kümeslerde büyütülen tavuklar ise 18-19 hafta aralığında yumurtalamaya başlamaktadır. Ataks tavuk yumurta verimi, tavuklar serbest gezinirken beslendiklerinde bir yıl içerisinde 250-270 arasında yumurta üretimi gerçekleştirir. Suni yem olarak beslenen tavuklar ise yılda 280-290 aralığında yumurta üretimi yaparlar. Ataks tavuk yumurta verimi için önemli olan nokta salma olarak yetiştirilen tavukların yumurtaları daha kaliteli ve besleyici olur.
Salma olarak beslenen tavuklar, yıl içerisinde 250-270 arası yumurta üretimi yapar. Tavuklar suni yem ile beslenirse 280-290 arası daha fazla bir yumurta üretiminden bahsedilebilir. Ancak, bu yumurtanın kalitesi açısından da değişiklik gösterir. Salma olarak beslenen tavukların yumurtaları daha besleyici ve kalitelidir.
Ataks tavuk yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunur. Örneğin birçok tavuk yetiştiriciliğinde olduğu gibi beslenme ve tavuğun büyüdüğü ortam oldukça önemlidir. Ataks tavuklarının yumurtalarından en üst seviye verim alınabilmesi için tavukların salma olarak bakılması gerekir. Bu şekilde bakılan tavukların yumurtaları daha dolu ve kaliteli olacaktır. Salma yöntemiyle beslenen tavuklara ek besin verilip, yumurta sayısı arttırılabilir. Salma yöntemiyle yetiştirilen tavukların yumurtaları, bütün türlerde daha verimli olmaktadır.
Ataks tavuk yetiştirmek isteyenlerin mutlaka safkan ataks tavukları yetiştirmeye dikkat etmesi gerekir. Melezleştirilmiş tavukların yumurtaları, safkan atakslara göre daha az verimli olacaktır. Bununla birlikte melez tavuklar, ataks tavuğunu dayanıklı ve güçlü kılan özelliklerinden yoksun olacaktır. Ataks tavuklarının çiftlik içerisinde birlikte beslenmesi, bölünerek daha küçük ortamda beslenmelerinden daha verimli olacaktır.
Tüy dökme, endişelenilmemesi gereken bir doğal süreçtir. Genellikle tavukların tüyleri yumurtlama işlemi bittiğinde dökülmeye başlar ve bu çok normal bir süreçtir. Tüyler mevsim geçişlerinde, özellikle sonbahar mevsiminde güneşlenme imkanının azalmaya başlamasıyla, tüylerin fazlalaştığı dönemlerde hassaslaşıp dökülebilir. İnsanlar ırkında da benzer bir durum bulunur. Yıl içerisinde yaşanan mevsim geçişlerinde ortaya çıkan dönemsel hastalıklar örnek verilebilir.
Ataks tavuklarının bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir:
Ataks tavuklar bir günde 80-100 gram arası yem yiyebilirler. Erişkin tavuklar ise 1300-2200 arası yem tüketimi yapabilirler. Bu durum tavuğun iştahına göre değişiklik gösterebilir. Tavukların yeterli beslendiğinden emin olunmalıdır. Bununla birlikte yağ yapıcı besinlerden uzak durulmalıdır.
Ataks tavuklar 21 gün civarında bir kuluçka döneminden geçerler. Bu kuluçka süresinden sonra 70-75 gün kadar yumurtlamazlar. Bu süreçte, her annede yaşanan bir üçgüdüyle birlikte yavrularına bakacaktır.