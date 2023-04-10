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Ataks tavuk özellikleri nelerdir, kaç aylıkken yumurtlar? Ataks tavuk yumurta verimi nedir, bakımı nasıl olmalıdır?

13.03.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk yetiştiriciliği dünya genelinde önem verilen sektörlerdendir. Ataks tavuğu, kümesler için üretilen yerli bir ırka verilen isimdir. Dayanıklı olması ve her iklime uyum göstermesi ile bilinir. Bu tavuklar, özenli bir bakım yapıldığında çok verimli olan ve kronik bir hastalığı olmayan sorunsuz bir ırktır. Ataks tavuklarının yetiştiriciliği pek çok açıdan avantajlıdır. Peki ya ataks tavuk özellikleri nelerdir, yumurta verimi nedir?

Ataks tavuk özellikleri nelerdir, kaç aylıkken yumurtlar? Ataks tavuk yumurta verimi nedir, bakımı nasıl olmalıdır?

Ataks tavukları, kümes hayvanlarının verimli ve az maliyetli bir şekilde yetiştirilebilmesi için 1930 yılında açılan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü (TAE) kapsamında yapılan 1995 yılında yapılan ıslah çalışmaları sonucunda Türkiye adına tescillenmiştir. Bu tavuk türü salma olarak yetiştirildiğinde oldukça verimli bir yumurta üretimi gerçekleştirmektedir. Ataks tavukları dayanıklı bir tür olduğundan çeşitli hastalıklara karşı dirençli ve 3 yıl boyunca yumurta üretimini devam ettirebilir. Ataks tavuklarının bakımında steril bir ortamda kaliteli yemler ve bol oksijenli bir ortam oldukça önemlidir. Bu sayede üst düzey bir verim sağlanabilir. Ataks tavuklarının bir diğer özelliği ise safkan olmalarıdır. Bu tavukların melezleştirilmesi yumurtadan alınacak verimi yarı yarıya azaltır. Bu yüzden tavuk yetiştiriciliğinde safkan ataks tavukları önerilir.

Ataks tavuk özellikleri nelerdir?

Ataks tavukları genellikle salma olarak beslenir. Bakıldığı şartlara göre farklı özellikler gösterseler de temel olarak taşıdığı özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ataks tavukları, gün içerisinde 110 ile 125 gram arasında yem yerler. Diğer ırklardan daha fazla yem tükettikleri öne çıksa da bu tavukların yumurtalarından alınan verim bu oranı çok fazla karşılamaktadır.
  • Uygun şartlarda beslenip, bakımları yapıldığında, yumurta verimleri ortalama 1.5 yıl en üst seviyede devam edebilir.
  • Yeterli miktarda beslenen tavuklar 2.4 kilogram ağırlığında oluyor. Yetersiz beslenenler ise 2 kilogramın altına düsebiliyor. Bu tavuklardan en iyi verimin alınabilmesi için yağlı beslenmeleri tavsiye edilmiyor.
  • Safkan ataks tavuklarının boyunları kahverengi, diğer vücut kısımları ise siyahtır. Safkan olan tavukların diğer siyah tavuklarla karıştırılmaması önemlidir. Siyah renkli ataks tavuklarının, diğer tavuk ırklarına göre daha verimli olduğu biliniyor.
  • Bol enerjili bu tavuklar, yem aramayı seven ve meraklı bir türdür. Bu yüzden gezen tavuk ve organik tavuk yetiştiriciliği için uygun bir ırktır.
  • Ataks tavukları, hibrit bir cins olmasına rağmen, aynı köy tavukları gibi ağzını doldurarak gezmeyi seviyor.

Ataks tavuk kaç aylıkken yumurtlar?

Doğal ortamlarında büyütülen ve safkan olan atak tavuklar, 21-22 hafta içerisinde yumurtlamaya başlar. Kapalı kümeslerde büyütülen tavuklar ise 18-19 hafta aralığında yumurtalamaya başlamaktadır. Ataks tavuk yumurta verimi, tavuklar serbest gezinirken beslendiklerinde bir yıl içerisinde 250-270 arasında yumurta üretimi gerçekleştirir. Suni yem olarak beslenen tavuklar ise yılda 280-290 aralığında yumurta üretimi yaparlar. Ataks tavuk yumurta verimi için önemli olan nokta salma olarak yetiştirilen tavukların yumurtaları daha kaliteli ve besleyici olur.

Ataks tavuk ırkının yıllık yumurta sayısı nedir?

Salma olarak beslenen tavuklar, yıl içerisinde 250-270 arası yumurta üretimi yapar. Tavuklar suni yem ile beslenirse 280-290 arası daha fazla bir yumurta üretiminden bahsedilebilir. Ancak, bu yumurtanın kalitesi açısından da değişiklik gösterir. Salma olarak beslenen tavukların yumurtaları daha besleyici ve kalitelidir.

Ataks tavuk yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Ataks tavuk yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunur. Örneğin birçok tavuk yetiştiriciliğinde olduğu gibi beslenme ve tavuğun büyüdüğü ortam oldukça önemlidir. Ataks tavuklarının yumurtalarından en üst seviye verim alınabilmesi için tavukların salma olarak bakılması gerekir. Bu şekilde bakılan tavukların yumurtaları daha dolu ve kaliteli olacaktır. Salma yöntemiyle beslenen tavuklara ek besin verilip, yumurta sayısı arttırılabilir. Salma yöntemiyle yetiştirilen tavukların yumurtaları, bütün türlerde daha verimli olmaktadır.

Ataks tavuk yetiştirmek isteyenlerin mutlaka safkan ataks tavukları yetiştirmeye dikkat etmesi gerekir. Melezleştirilmiş tavukların yumurtaları, safkan atakslara göre daha az verimli olacaktır. Bununla birlikte melez tavuklar, ataks tavuğunu dayanıklı ve güçlü kılan özelliklerinden yoksun olacaktır. Ataks tavuklarının çiftlik içerisinde birlikte beslenmesi, bölünerek daha küçük ortamda beslenmelerinden daha verimli olacaktır.

Ataks tavuk neden tüy döker?

Tüy dökme, endişelenilmemesi gereken bir doğal süreçtir. Genellikle tavukların tüyleri yumurtlama işlemi bittiğinde dökülmeye başlar ve bu çok normal bir süreçtir. Tüyler mevsim geçişlerinde, özellikle sonbahar mevsiminde güneşlenme imkanının azalmaya başlamasıyla, tüylerin fazlalaştığı dönemlerde hassaslaşıp dökülebilir. İnsanlar ırkında da benzer bir durum bulunur. Yıl içerisinde yaşanan mevsim geçişlerinde ortaya çıkan dönemsel hastalıklar örnek verilebilir.

Ataks tavukların bakımı nasıl olmalıdır?

Ataks tavuklarının bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Ataks tavuklarının yemleri aniden değiştirilmemelidir. Yem değiştirme işlemi alıştırarak yapılmalıdır.
  • Yeni verilen yemin içerisine eski yem de katılmalıdır. Eski yem miktarı gün geçtikçe azaltılır.
  • Tavuğun bağışıklığını yükseltmek için özellikle kış aylarında yeşillik verilmesi gerekir.
  • Kümes temizliğine dikkat edilmelidir.
  • Kümes içerisinde olan tavukların oksijen ihtiyacı düzenli olarak karşılanmalıdır.
  • Yemlik, suluk ve tavukların yaşadığı bölge zemini sürekli hijyenik durumda olmalıdır.

Ataks tavuk yem tüketimi günlük ne kadar?

Ataks tavuklar bir günde 80-100 gram arası yem yiyebilirler. Erişkin tavuklar ise 1300-2200 arası yem tüketimi yapabilirler. Bu durum tavuğun iştahına göre değişiklik gösterebilir. Tavukların yeterli beslendiğinden emin olunmalıdır. Bununla birlikte yağ yapıcı besinlerden uzak durulmalıdır.

Ataks tavuk kuluçkaya yatar mı?

Ataks tavuklar 21 gün civarında bir kuluçka döneminden geçerler. Bu kuluçka süresinden sonra 70-75 gün kadar yumurtlamazlar. Bu süreçte, her annede yaşanan bir üçgüdüyle birlikte yavrularına bakacaktır.

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