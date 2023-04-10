Tavuk yumurtasını neden yer? Tavuklar kendi yumurtalarını yiyorsa ne yapmalıyız, protein olarak ne verilmeli?

Tavuk yetiştirmek isteyenlerin karşılaşabileceği pek çok sorun olabilir. Bu sorunları farkında olup, zamanında çözüm sağlamak hayvancılıkta verim alabilmeyi arttırır. Köy tavuklarında ve salma tavuk yetiştiriciliğinde ortaya çıkan sorunlardan en önemlisi, tavukların kendi yumurtalarını kırması veya yemesidir. Bunun sebepleri arasında yanlış yem verilmesi olabilir. Tavuklar meraklı ve keşfetmeye açık kümes hayvanlarıdır. Bu meraklarının başlıca sebepleri arasında elbette yem arama içgüdüsü bulunur. Yiyecek bulabilmek için karşılarına çıkan her şeyi gagalarıyla denerler.

Tavuklar ne zaman yumurtlamaya başlar?

Tavukların yumurtlama zamanları yaşadıkları mevsim ve ortama göre değişebilir. Büyüdükleri alanın şartlarına göre 4,5 ay-8 Ay arasında yumurtlama dönemine girerler. Bazı tavuk türleri ise 3.5 ay gibi daha kısa sürelerde yumurtlamaya başlarlar. İlk defa yumurtlayan tavuğun yumurtları diğerlerine göre oldukça küçük boyutta olur. Kış mevsiminde erişkinliğe ulaşan tavuklar, Ocak - Şubat aylarında yumurtlaması gerekir. Bu durum koşullara göre uzayabilir. Tavukların en çok sabah ve öğle saatleri arasında yumurtladıkları bilinir. Ancak, bazı tavuk türleri belirli bir zamanın dışında yumurtlayabilirler. Tavuklar yumurtlamaya hazır olduklarında kulak lopları ve iblikleri kızarmaya başlar. Tavuklar yumurtlama dönemine girdiğinde alt kısımlarında çatal açılmaya başlar.

Tavuk yumurtasını neden yer?

Tavuklar pek çok farklı sebeple yumurtalarını yiyebilirler. Önemli olan bunu alışkanlık hale getirmeden erkenden durdurulmalıdır. Tavuk yetiştiricilerini sıklıkla karşılaştığı bu sorunun nedenleri bilinmelidir. Tavukların yumurtalarını yeme sebepleri aşağıdaki gibidir:

Tavuğun yetersiz beslenmesi: Tavuklar yetersiz beslendiklerinde aç kalarak, kendi yumurtalarını yemeye yönelebilirler. Yem aramaya meyilli olan tavuklar, gördükleri her şeyi gagalayarak yemek aradıklarından yumurtasını da yiyebilir.

Tavuklar yetersiz beslendiklerinde aç kalarak, kendi yumurtalarını yemeye yönelebilirler. Yem aramaya meyilli olan tavuklar, gördükleri her şeyi gagalayarak yemek aradıklarından yumurtasını da yiyebilir. Vitaminsiz yemler: Tavukların yemlerinde ihtiyacını karşılayacak kadar besin değeri bulunmalıdır. Vücutlarında eksik olan vitamin, protein ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yumurta yemeye yönelebilirler.

Tavukların yemlerinde ihtiyacını karşılayacak kadar besin değeri bulunmalıdır. Vücutlarında eksik olan vitamin, protein ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yumurta yemeye yönelebilirler. Yem karışımındaki kalsiyum eksikliği: Tavuklar yumurta üretmek için kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple kalsiyum ve vitamin eksikliği yaşayan tavuklar, yumurta üretimine devam edebilmek için yine içgüdüsel olarak yumurta yemeye başlarlar.

Tavuklar yumurta üretmek için kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple kalsiyum ve vitamin eksikliği yaşayan tavuklar, yumurta üretimine devam edebilmek için yine içgüdüsel olarak yumurta yemeye başlarlar. Tavuğun susuzluğu: Tavuklar bolca su tüketen canlılar arasında yer alır. Bu yüzden sürekli olarak temiz suya erişmeleri gerekir. Bu durumda bir eksiklik yaşamaları onları yine yumurtalarını yemeye yöneltir. Tavuk susuzluğu, yumurta yeme haricinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirir.

Tavuklar bolca su tüketen canlılar arasında yer alır. Bu yüzden sürekli olarak temiz suya erişmeleri gerekir. Bu durumda bir eksiklik yaşamaları onları yine yumurtalarını yemeye yöneltir. Tavuk susuzluğu, yumurta yeme haricinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Tavukların sıkışık alanda bulunması: Yumurtlayan tavukların kümesi yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır. Çok fazla tavuk bir aradayken, yumurtaların kırılma olasılığı artar. Tavuklar ise kırılan yumurtaları yemek isteyecektir.

Yumurtlayan tavukların kümesi yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır. Çok fazla tavuk bir aradayken, yumurtaların kırılma olasılığı artar. Tavuklar ise kırılan yumurtaları yemek isteyecektir. Kümes tabanında altlık kullanılmaması: tavuğun yumurtlaması için yuvanın yumuşak yapıda olması gerekir. Bu sebeple yuvalık veya kümes altlığı için talaş veya saman gibi malzemeler kullanılmalıdır. Sert tabanlı yuvada yumurtalar kırılacağı için tavukların da yumurta yemesi olasıdır.

Tavuklara protein olarak ne verilmeli?

Tavuklar keşif esnasında kırık yumurtayla karşılaşınca onu denemek isteyecektir. Yumurtanın tadı tavuklar için oldukça çekicidir. Bu yüzden yumurtanın tadını fark ederler ve bunu alışkanlık hâline getirebilirler. Yumurtanın en sevdikleri kısmı sarısıdır. Bazı tavuklar yumurtanın tamamını yerler ve hiç yumurtlamamış gibi bir kalıntı bırakmazlar.

Tavukların açık alanlarda veya bahçede yetişiyorsa küçük canlılardan beslenerek protein ihtiyaçlarını karşılarlar. Özellikle kış aylarında protein kaynağı olan bu canlılara ulaşmak oldukça zordur. Kış aylarında tavuklara yumurta, kıyma, soya, çiğ balık ve kavrulmamış ay çekirdeği gibi besinler vermek, protein ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kapalı alanda yetiştirilen tavuklar ise sürekli bu ek gıdalarla beslenerek, protein ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar.

