Ireland Baldwin sere serpe koltuk pozuyla olay oldu! "Hem zeki hem seksi"

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin sosyal medyada her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Babasının yaşadığı kötü olay sonrası bir süre paylaşımlarına ara veren model işlerine döndü.

Bir iç çamaşırı markasıyla anlaşan Baldwin zaman zaman reklam için sınırları zorlayan pozlarını paylaşıyor. Ireland Baldwin son olarak da yine iç çamaşırlarıyla evindeki koltuğu sere serpe uzanıp ev halini paylaştı. Ünlü model gözlüğüyle ilgili ise "Size okul kütüphanecisi hizmet ediyor" yorumunda bulundu.

Ireland Baldwin'in paylaşımı sonrası hayranları "Hem seksi hem zeki", "Sana takınlıyım", "Her zaman seksisin" yorumlarında bulundu.

