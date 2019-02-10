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İrem Derici: 14 Şubat benim için baba demek

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Aşk hayatında zor günler yaşayan İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

İrem Derici: 14 Şubat benim için baba demek

rem Derici kendisi için ‘Saygısız, sevmiyorum” ifadesini kullanan Demet Akalın'ı yere göğe sığdıramadı. Derici sanıldığı gibi küs olmadıklarını belirtip “Demet'le küskünlüğüm yok canımdan çok seviyorum, o benim büyüğüm ve meslekte çok özendiğim bir isim her zaman. Başarısına, şarkı seçimlerine şarkı duruşlarına bayılırım. Örnek alırım tabii. Yıllarca üst üste hit sunmuş biri” diye konuştu.

“14 ŞUBAT BENİM İÇİN BABA DEMEK”

Derici, “Şu yanımdaki adam var ya ondan bir şarkı aldım, aldım değil mi artık? Çok güzel şarkı yapmış ağlattı beni. Bu şarkıyı bana vermezsen seni yaşatmam dedim” diyerek yeni şarkının müjdesini verdi. Yeni kestirdiği saçlarıyla poz veren Derici, ardından “Bu kez ben sizi görüntüleyeceğim” sözleriyle takıldığı basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüledi. Genç şarkıcı, geçen günlerde sosyal medya hesabındaki fotoğraflarını sildiği dansçı Ataberk Özdene ile ayrıldığının hatırlatılmasıyla, “Benim için sevgililer gününün şu anlamı var 14 Şubat babamın doğum günü. En büyük aşk anne baba demek. Altı yıl o kadar magazin konuştum ki magazin artık benden kusuyor. Her şeyi herkesin hayal gücüne bırakalım bir süre şarkı türkü konuşmak istiyorum” ifadesini kullandı.

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İrem Derici 14 şubat

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