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İrem Derici bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

08.06.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile doludizgin aşk yaşayan İrem Derici kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı. İspanya'nın Barselona şehrine giden ünlü şarkıcı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

İrem Derici bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Şarkıları ve aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen İrem Derici kız arkadaşlarıyla İspanya'nın Barselona şehrine gitti. Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

Siyah beyaz bikinisiyle teknede pozlar veren İrem Derici'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi. Derici bu pozlarını kız arkadaşlarını etiketleyip "Aşkım selülitlerimi örttün" diye yazdı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Napıyorsun sen ya kalp bizdeki de kalp', 'İtfaiye yok mu tekne yanıyor', 'Çok güzelsin çok', 'Taş gibi hatun' yorumları yapıldı.

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İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcının annesi Jade Ediz, babası ise Hulusi Derici'dir.

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4 yaşındayken org çalmaya başlayan ünlü şarkıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünden mezun oldu.

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Eğitim hayatının devamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra yurt dışında Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yaptı.

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İrem Derici'nin şarkıcılık kariyeri ise O Ses Türkiye yarışmasına katılmasıyla başladı.

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