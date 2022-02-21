İrem Derici Cem Belevi'ye aşkını böyle haykırdı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği Karfest konserler serisinde muhteşem bir konsere imza attı. Kartepe'ye uygun beyazlar içinde gelen Derici, güzelliğiyle adeta karları eritti. Beyaz kürkü ve gözlükleriyle büyük beğeni toplayan Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99 .9 TL kürküm sahte "diyerek bir hafta önce Karfest'te binlerce liralık marka kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın'a göndermede bulundu.

AŞKINI HAYKIRDI

Cem Belevi ile aşk iddialarını sorduğumuzda ise güzel şarkıcı, "Daha ne yapayım karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını haykırdı. Oldukça kilo veren ve düzgün fiziği ile düşman çatlatan ünlü şarkıcı," Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi. "Seni üzen ölsün" diye bağıran bir seyirciye Derici, "gebersin aşkım çok haklısın" diyerek hayranlarıyla şakalaştı.



"ALDIĞIM TEK TAŞ UĞURUM OLDU"

Tek taş şarkısını söylerken şarkının hikayesini sevenleriyle paylaşan Derici, "Zamanında tek taşımı kendim aldım. Ünlü olunca ilk konser paramla güzel bir para kazandım. 'Tek taş alayım' dedim. Çünkü benim bütün arkadaşlarım hayatları boyunca meraklıydı. Aldım kendime takamıyorum. Çakma şeyler bende güzel duruyor bunlar bende emanet duruyor. Bir gün taşındım eşyalarımı yerleştiriyorum baktım bu yüzük. 'Bunu satarım' diye düşünürken bir mail geldi. İrem'cim bu şarkıyı senin için düşündüm bir dinle beğenirsen al yazıyordu. Totem yaptım alacağım. 2017 yılında tek taş 30 bin ediyordu, tek taşın parasıyla şarkının sözü, müziği, aranjesi hepsini yaptırdım. Şarkı da bana uğurlu geldi. Parmağıma takamıyorum ama Youtube'da 100 milyona yaklaştı" diyerek anlattı.

SÜRPRİZ HEDİYE

İzleyicilere eşsiz bir müzik şöleni yaşatan Derici, şarkılarının yanı sıra dansıyla da adından söz ettirdi. Güzel popçuya, iki kadın iki erkek dansçı eşlik etti. Yeşil Nesil Atölyeleri konserin finalinde sürpriz yaparak İrem Derici'ye kendisine ait bir fotoğrafı hediye etti.



