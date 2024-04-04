MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici Dilber'den sonra pavyona gelen zamma sitem etti! 'Şimdi herkes pavyoncu...'

İrem Derici Dilber'den sonra pavyona gelen zamma sitem etti! 'Şimdi herkes pavyoncu...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici bu defa 'pavyon' itirafıyla adından söz ettirdi. Pavyon kültürünü sevdiğini söyleyen Derici, Dilber'den sonra gelen zamlara sitem etti.

İrem Derici Dilber'den sonra pavyona gelen zamma sitem etti! 'Şimdi herkes pavyoncu...'

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Yılmaz Erdoğan'a Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncuların eşlik ettiği, reyting rekorları kıran dizi sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

YILMAZ ERDOĞAN'A SESLENDİ

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' adlı YouTube programına konuk oldu. Derici, 'İnci Taneleri' dizisini kaleme alan Yılmaz Erdoğan'a seslendi.

İREM

"Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum, pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum" diyen Derici 'Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip, dükkanı basıyormuşum.' dedi.

İREM

'ZAM GELDİ...'

Daha önce de 'İnci Taneleri'ne konuk olmak istediğini söyleyen İrem Derici, "İki sene önce 'Alev Alev' şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim.

dilber

Ankara ve İzmir'e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini... Yılmaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü'nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum" demişti.

Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konserleri iptal edilmişti... Seçim sonrası Melek Mosso'dan dikkat çeken paylaşım! Konserleri iptal edilmişti... Seçim sonrası Melek Mosso'dan dikkat çeken paylaşım!
Fatih Terim'in kızı boşanmıştı! Soluğu orada aldıFatih Terim'in kızı boşanmıştı! Soluğu orada aldı
Pınar Saka'dan Sema'ya bomba sözler! Meğer o görüntüler yayınlanmamışPınar Saka'dan Sema'ya bomba sözler! Meğer o görüntüler yayınlanmamış
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Hazar Ergüçlü İnci Taneleri sosyal medya ünlü şarkıcı ele istedi
En Çok Okunan Haberler
'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Dekontu bile paylaştı...

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Dekontu bile paylaştı...

Powell konuştu altın rekor kırdı…

Powell konuştu altın rekor kırdı…

Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay

Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay

TFF talepleri reddetti! Maç 90 dakika oynanmayacak

TFF talepleri reddetti! Maç 90 dakika oynanmayacak

''5 kişi bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız''

''5 kişi bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız''

2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.