İrem Derici Dilber'den sonra pavyona gelen zamma sitem etti! 'Şimdi herkes pavyoncu...'

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Yılmaz Erdoğan'a Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncuların eşlik ettiği, reyting rekorları kıran dizi sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

YILMAZ ERDOĞAN'A SESLENDİ

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' adlı YouTube programına konuk oldu. Derici, 'İnci Taneleri' dizisini kaleme alan Yılmaz Erdoğan'a seslendi.

"Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum, pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum" diyen Derici 'Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip, dükkanı basıyormuşum.' dedi.

'ZAM GELDİ...'

Daha önce de 'İnci Taneleri'ne konuk olmak istediğini söyleyen İrem Derici, "İki sene önce 'Alev Alev' şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim.

Ankara ve İzmir'e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini... Yılmaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü'nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum" demişti.