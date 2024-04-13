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    4. İş görüşmesinin harika geçtiğini söyledi! İşi alacağını zannetti ama reddedildi... "Makyaj yapmadığım için beni işe almadılar"

    İş görüşmesinin harika geçtiğini söyledi! İşi alacağını zannetti ama reddedildi... "Makyaj yapmadığım için beni işe almadılar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 09:48
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    TikTok kullanıcısı Melissa Weaver yakın bir zamanda gerçekleştirdiği iş görüşmesinde yaşadığı anları paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. İş görüşmesinin iyi geçtiğini ve işe alınacağını düşünürken kendisine gönderilen mailde reddedilme nedenini öğrendiğinde şaşkına döndüğünü ifade eden Weaver, "Makyaj yapmadığım için beni işe almadılar" ifadelerini kullandı.

    TikTok'ta 'Melissa Weaver' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın yakın bir dönemdeki iş görüşmesindeki tecrübelerinden söz edince sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Görüşmesinin iyi geçtiğini ve işe kabul edileceğini düşündüğünü ifade eden genç kadın paylaşımında, "Görüşme o kadar iyi geçti ki, sorduğu her soruya harika bir cevabım vardı. İşe alımda çalışıyordum, nasıl mülakat yapılacağını biliyorum. Geçmişim ve deneyimim, rolün gerektirdikleriyle mükemmel bir şekilde örtüşüyordu" dedi.

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    TikTok kullanıcısı işe alım görevlisinden bir sonraki tura geçmeyeceğini söyleyen bir e-posta aldığında şaşırdı ve işe alınmama nedeni için geri bildirim istedi.

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    İşe alınmama nedeninin kendisini şaşkına çevirdiğini söyleyen Weaver, "İşe alım görevlisi geçmişimin tam olarak aradıkları şey olduğunu, deneyimlerimin pozisyon için ihtiyaç duydukları şeylerle ve kişisel hedeflerimin ve değerlerimin şirketinkilerle uyumlu olduğunu söyledi. Ancak görünüşüm için yeterince çaba harcamadığımı söyleyerek beni işe almadılar" diye konuştu.

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    İş görüşmesi sırasında blazer ceket, güzel bir bluz giydiğini ve saçlarını düzgünce topladığını söyleyen Weaver sadece makyaj yapmadığını ifade etti. İşe alınmama nedeni olarak makyaj yapmamasının gösterilmesini eleştiren genç kadın diğer TikTok kullanıcılarına bir iş görüşmesinde makyajın önemli olup olmadığı konusunda fikirlerini sordu.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten ayrımcılık gibi geliyor. Seni görünüşüne göre mi işe almıyorlar?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mantıklı değil. Erkekler makyaj yapmadıkları için iş başvurusu reddediliyor mu?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun cinsiyete dayalı ayrımcılık olduğunu düşünüyorum ve dava açabilirsiniz" dedi.

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    sosyal medya tiktok iş görüşmesi
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