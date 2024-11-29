İş yerindeyken evlerinin kamerasını izleyen anne beklemediği bir manzarayla karşılaştı! Oğlunun okuldan eve gelişi şoke etti

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan ismi açıklanmayan bir anne yaptığı paylaşımla kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde kadın iş yerindeyken evde bulunan kameraları kontrol etti ve evlerinin hemen önünde bir polis arabası gördü. Onu asıl şaşırtan durum ise ilkokula giden oğlunun resmi polis aracından inmesiydi. Polisin oğlunun eve girmesini dahi beklediğini söyleyen annenin paylaşımı gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O kadar tatlı ki polis eve tamamen girmesini bile bekledi. Polis bu kadar istekli olursa herkes kendini güvende hisseder." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "9. sınıfta okula gittiğimde annem otobüse binmeme izin verdi. O gece ekstra derslere geç kaldım, kavşağa yürüdüm ve artık yürüyemediğim için polis memurundan beni eve bırakmasını istedim. Beni eve bırakmışlardı" yorumunda bulundu.