Işıltılı elbisesiyle dikkat çekti! Pınar Deniz'in terlikleri sosyal medyanın diline düştü

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin Erguvan' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu her yaptığıyla olay oluyor.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak bir mücevher markasının Milano’daki tanıtımına katılan Pınar Deniz geceye tamamen ışıltılı elbisesiyle damga vurdu. Deniz elbisesinin altına ise beyaz terlik giymeyi tercih etti.

YORUM YAĞDI

Pınar Deniz'in elbisesi beğenilirken terlikleri sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Hiç o terlikler olmuş mu?', 'Beyaz terlik ne alaka?', 'O elbiseye o terlik olmuş mu?' gibi yorumlar yapıldı.

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz evlilik sorularını ise duymazdan geldi.

Deniz özel hayatıyla ilgili olarak "Her şey güzel gidiyor" yanıtını verdi.







