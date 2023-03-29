İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf, resmi başbakanlık konutundaki ilk gününde namaz kıldırdı

İskoçya’da yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı olan Hamza Yusuf, görevinin ilk gününde sosyal medya hesabından “Ailem ve ben parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Eski İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, 2012'den bu yana özerk yönetimde adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı da yapmıştı.Hamza Yusuf'un babası Pakistan kökenli ve İskoçya'ya 1960'larda göç etti. Annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yusuf, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak hizmet etmenin hayatının en büyük ayrıcalığı ve onuru olacağını söyleyerek göreve talip olmuştu. Başbakan seçilmesini ise Yusuf, "Bu ailemin en çılgın hayallerinin ötesinde" sözleriyle açıkladı. İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu savunan Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söyleyerek göreve başladı.