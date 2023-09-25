İsmail Altunsaray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu İsmail Altunsaray hayatı ve biyografisi

İsmail Altunsaray, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Bierçok kişi arama motorlarında İsmail Altunsaray'ın biyografisini araştırıyor. İşte İsmail Altunsaray hakkında merak edilenler...

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

İsmail Altunsaray 19 Ağustos 1980 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi.

Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan İsmail Altunsaray 12 yaşında ablasının hediye aldığı bağlama ile müzik hayatına başladı.

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nü kazandıktan sonra öğrenimi boyunca kendi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversite ve toplulukların ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldı. 2002 yılında konservatuvar eğitimini tamamlayan Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’ne akitli sanatçı olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak yer aldı.

İsmail Altunsaray, müzik kariyerine devam etmektedir.

Ünlü isim, Anadolu Halk Kültürü’nün bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma çabası ve kararlılığındadır.

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE KONUĞU İSMAİL ALTUINSARAY'IN ALBÜMLERİ

İncidir 2011

Derkenar 2016

