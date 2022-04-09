İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu canlandıracak olan İsmail Ege Şaşmaz aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir?

Geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasında Bodrum’da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007 tarihinde vefat eden Barış Akarsu’nun hayatı sinemaya aktarılacak. Barış Akarsu’yu filmde oynayacak kişi ise belli oldu. Ünlü sanatçıyı İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğdu. Lise öğrenimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimine, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başlamış olan İsmail Ege Şaşmaz, televizyon kariyerine ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak başlamıştır.

Dizinin ardından ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 senesinde Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir. Yine 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr isimli karakteri canlandırmıştır. 2016 senesinde FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırmıştır. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılması ile beraber ise oyunculuğa ara vermiştir.

Sonrasında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterine hayat vermiştir. 2020 yılından itibaren FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karakteri canlandırmıştır. Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karaktere hayat vermiştir.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 2021 senesinde Hande Ünal ile dünya evine girmiştir.





