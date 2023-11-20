MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Saymaz Dilan Polat ve Engin Polat dosyasını açtı! Sahne fatura temini, vergi kaçırma ve faaliyet dışı şirketleri tek tek anlattı! 'Yakalanmasalardı...'

İsmail Saymaz Dilan Polat ve Engin Polat dosyasını açtı! Sahne fatura temini, vergi kaçırma ve faaliyet dışı şirketleri tek tek anlattı! 'Yakalanmasalardı...'

20.11.2023 09:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantılarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. 10 günden fazladır cezaevinde olan Polat Ailesi hakkında merak edilenleri Gazeteci İsmail Saymaz tek tek anlattı.

Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her gün yeni detayların ortaya çıktığı soruşturma devam ederken Gazeteci İsmail Saymaz Polat Ailesi hakkında merak edilenleri tek tek anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV yayınında Dilan Polat ve Engin Polat davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz; 'Dilan Polat ve Engin Polat aslında bir holding değil. Holdingleşmek üzerelerdi. Ama eğer kursalardı, 15-16 şirketten oluşan ve hemen hemen hepsi Dilan ve Engin Polat'la baba Sezgin, kardeşler Alper, Sinem, Can, Engin'in dayısı Mesut, yengesi Nilgün hatta annenesi Zehra Yılmaz üzerinde açılmış şirketlerden bir ağ kuracaklardı.

ismail saymaz

Nine Zehra Yılmaz, okumaktan aciz, zor yürüyor. Onun üzerine bile şirket kurmuşlar. Bazı şirketleri ise çocuklarının ismiyle kurmuşlar. Baldızlardan, ninelerden, kardeşlerden, dayılardan oluşan bir ağ ile karşı karşıyayız yani.

MASAK raporlarına baktığımızda; hiç kimse türk toplumunda bu kadar hızlı büyüyemezdi. Sonuçta Engin Polat ve ailesi İstanbul Ataşehir'de iki katlı bir gecekonduda yaşayan bir aile. 2017'de Dilan Polat ilk güzellik merkezini kuruyor. İlk arabalarını aldıkları tarih de o tarih. Herkesin alabileceği bir araba bu da.

Dilan Polat ve Engin Polat 1

'SAADET ZİNCİRİ GİBİ'

2019-2020'de şubeleşmeye gidiyorlar ve para gelmeye başlıyor. 46 ilde şubelerini kurmuştu. Bir tür saadet zinciri gibi. Tabi Dilan Polat buradan isim hakkı alıyor. Güzellik merkezlerini kurmuşken, kozmetik ürünleri de yapmaya başlıyorlar. 500 milyon liralık bir geliri olduğu bahsediliyor. 2022'de top noktaya ulaşılıyorlar.

Dilan Polat olağanüstü zenginleşmeyi bir reklam stratejisi olarak sosyal medya ve televizyonlarda gösteriyor. Dilan Polat aynı zamanda bir hayat satıyor.

Dilan Polat ve Engin Polat 2

Garibanlıktan geliyor ve bunu saklamıyor. Sen de güzel kadın olabilirsin, sen de para içinde yüzebilirsin. En alttakilere bu hayatı satıyor. Dilan Polat 'Ben bir post paylaştığımda 20 bin sipariş geliyordu' diyor. Bütün bu görgüsüzlük aslında bir satış stratejisi.

2022 itibari ile bir şişme meydana geldi. Bu zamana kadar faaliyet dışı bir alana kaydılar. O ana kadar güzellik ve kozmetik alanında faaliyet gösteren bu aile birden bire 2022-2023 yıllarında inşaat şirketleri kurdular. Sanırsam Tuzla civarında bir gayrimenkul projesi yapacaklarını duyurmuşlardı.

Dilan Polat ve Engin Polat 3

'LÜKS ARABA VE GAYRİMENKUL ALIMI'

Güzellik merkezlerinden aynı gün içerisinden paraları çekerek çoğunlukla Sezgin Polat Mida Gayrimenkul'e ya da Engin Polat'a yatırdılar. Burada biriken paralarda ya gayrimenkul satışını ya da lüks arabaya yatırıldı.

MASAK raporunda ifade örneklerinde gördüğümüz kadarıyla şirkete giren kaynağı belirsiz para faaliyet dışı alan olan inşaata ya da Engin Polat'ın hesabına yönlendirilerek gayrimenkul alımı ya da lüks araç alımı yoluyla kullanılarak göz önünden kaçırıldı. Şirket hesaplarından çıkarıldı ve bir tür kara para aklama yoluna gidildi. Şimdi bu birinci iddia.

Dilan Polat ve Engin Polat4

'İKİ TEMEL SUÇ BELİRLENDİ'

Ancak ne MASAK raporu ne de ifadelerde bu paranın menşeine dair bir tespit yapılmış. Yani bahisle mi elde edilmiş, kumardan mı elde edilmiş ona dair bir bulgu yok. Kaynağı belirsiz olduğu belli olan bir para var ama bunun nereden geldiğine dair bir belirleme yapılamamış.

Ancak şu belirlenebilmiş. 2 temel suça dair somut deliller elde edilmiş. Bunlardan biri sahte fatura temini. En az 200 milyon TL'lik sahne fatura kesilmiş.

İkincisi ise vergi kaçırıldığı. Bazı şirketler var ki devede kulak misali vergiler ödenmiş.

Dilan Polat ve Engin Polat 5

Bu andan sonra ne olur? Dilan Polat ve Engin Polat'ın kurduğu bu hanedanlık bir daha eski haline dönemez. Ben Dilan Polat ve Engin Polat'ın altı aydan önce tahliye edilebileceklerini inanmıyorum. Tahliye olsalar bile eski işlerine kaldıkları yerden devam edemezler. Bu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeniden Çiftlik Bank kurmasına benzer.' açıklamasını yaptı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyüttüğü göğüsleri elbiseden taştı! Pozları dikkat çektiBüyüttüğü göğüsleri elbiseden taştı! Pozları dikkat çekti
Artık utanmıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla kalıpları yıktıArtık utanmıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla kalıpları yıktı
Kardeşleriyle poz verdi! Görenler inanamadı! “Hepsi kardeş mi?”Kardeşleriyle poz verdi! Görenler inanamadı! “Hepsi kardeş mi?”
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat İsmail Saymaz engin polat magazin ele aktan
En Çok Okunan Haberler
Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.