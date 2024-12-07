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İsmi ve soyisminin baş harfleri bir araya gelince tam bir kabus oluyor! Anne ve babalara seslendi: 'Baş harflere dikkat edin!

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 09:24
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Emily Windham adındaki bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımda adının ve soyadının baş harflerinin birleşiminin kendisini utandırdığını söyledi. Anne ve babalara seslenen Windham çocukların isim koyarken mutlaka baş harflerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

İsmi ve soyisminin baş harfleri bir araya gelince tam bir kabus oluyor! Anne ve babalara seslendi: 'Baş harflere dikkat edin!

MYNET|DIŞ HABERLER Emily Windham isimli bir kadın adının ve soyadının baş harflerinin 'EW' kısaltmasını oluşturmasından dolayı resmi kurumlarda utandığını ve okulda yaşıtları tarafından zorbalık yaşadığını söyledi. Anne ve babalara seslenen Windham, "Çocuklarınıza ne isim koyacağınıza karar verirken, isimlerinin baş harflerine bakın. Her seferinde bir belgeye baş harflerini atmam gerektiğinde, 'EW' yazmam gerekiyor" dedi.

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23 yaşındaki kadının 'EW' kısaltmasından utanmasının nedeni ise İngilizce'de bu kısaltmanın 'iğrenme' belirtmesi. Windham'ın aksine pek çok sosyal medya kullanıcısı durumu sevimli bir şekilde karşıladı ve kendi baş harflerine dair şakalar yaptı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim baş harflerim 'BLT' .Çünkü babamın en sevdiği sandviçti" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benimki TNT, o yüzden ben dinamitim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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