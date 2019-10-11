İSPARK'ta bir ilk! Kadın çalışanlar işbaşı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin yeni yönetimini belirlerken kadın oranın yüksek olmasına büyük önem verdi. İBB tarihinde ilk defa, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine, Yeşim Meltem Şişli ve Şengül Altan Arslan’ı getiren İmamoğlu, Özel Kalem Müdürü olarak ta Kadriye Kasapoğlu’nu atadı. İmamoğlu ayrıca, genel müdür olarak İSPER A.Ş’ye Ayşe Banu Saraçlar’ı, Medya A.Ş’ye Dr. İpek Elif Atayman’ı, Şehir Hatları A.Ş’ye de Sinem Detetaş’ı atamıştı.
İmamoğlu, İSPARK ziyareti sırasında aldığı brifingde, şirket çalışanları arasında hiç kadın olmadığını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Sonrasında bu konuyu, kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu, “İSPARK’ta sıfır kadın çalışan olur mu? Sıfır yani! Enteresan. Bu gerçekten hoş değil. Toplumun yarısı kadın. Bir kurumda 2 bin 500 personelde sıfır! Büyük bir marifet yani!” diyerek görüşlerini ifade etti.
İSPARK’IN İLK KADIN ÇALIŞANLARI
İmamoğlu’nun İSPARK’ta hiç kadın çalışan olmamasından duyduğu rahatsızlık, yeni yönetim kadrolarının şekillenmesi ile giderildi. Derya Atacan, Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü, eşi kısa bir süre önce İSPARK’ta çalışırken vefat eden Zülfiya Işan da otopark personeli olarak göreve başladı.
ATACAN: ŞANSLI KADINLARDAN BİRİSİYİM
İSPARK’ın yeni Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Derya Atacan, iş dünyasında 25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, daha önce de erkeklerin yoğun olarak çalıştığı yerlerde görev yaptığını vurgulayarak duygularını şu şekilde anlattı:
“İSPARK’ın ilk kadın çalışanı olmak bana nasip oldu, açıkçası çok mutluyum. Kadın, her zaman yaşatmak ve canlandırmaktan yanadır. Kendimi sadece Türkiye’de değil, dünyadaki şanslı kadınlardan bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü son derece demokratik bir ortamda, kadın-erkek ayrımı bilmeden, herkesin insan olarak eşit görüldüğü bir ortamda büyüdüm. Türkiye Cumhuriyeti’nde, Mustafa Kemal’in önderliğinde verilen kadın haklarının ışığında yetiştim.”
Erkek çalışan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde daha önceleri de çalıştığını belirten Atacan, “İSPARK’ta, ne benim ne de çalışma arkadaşlarım açısından herhangi bir sorun yok. Herkes selamlaşıp konuşabiliyoruz. Birbirimize derdimizi anlatıyoruz. Ben inanıyorum ki, kadının olduğu her yer tazelenir, coşar ve daha iyi işler başarılır” dedi.
IŞAN: KADIN ELİNİN BEREKETİ VAR
İSPARK’ta 5 yıl boyunca otopark görevlisi olarak çalışan ve bundan yaklaşık 2 buçuk ay önce vefat eden Abdurrahman Işan’ın eşi Zülfiya Işan da İSPARK’ta göreve başlayan ikinci kadın oldu. Merhum eşi gibi otopark görevlisi olarak İBB ailesine katılan Işan’ın 4 çocuğu var.
Eşinin ölümünün hemen ardından İSPARK yetkililerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Işan, duygularını ve işe başlama sürecini şöyle anlattı: “Biz bir aile gibiyiz. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. Büyütmek ve okutmak zorunda olduğum 4 çocuğum var. Ben de eşimin işini devam ettirmek istediğimi söyledim. Kadınların her zaman erkeklerden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Kadınların yaptığı her şeye, bence elinin bereketinin değdiğini düşünüyorum. Kadın, elinden gelen her şeyi yapar, gelmeyeni de zorlar.”
İSPARK’IN KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTTIRILACAK
İstanbul genelinde 2005 yılından beri açık, katlı ve yol üstü otoparklarda, kaliteli ve modern hizmet sunan İSPARK, bununla yetinmedi. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, İBB Başkanı İmamoğlu’nun talimatıyla, kadın istihdamını arttırmak için İBB’nin kariyer sayfasına, kadın otopark personeli için ilan verdiklerini söyledi.
KALKINMA İÇİN KADIN GÜCÜ GEREKİYOR
İSPARK’ın, İBB kariyer web sitesinde yayınlanan iş ilanında şu ifadelere yer verildi:
“Bu ilanımız KADIN adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz.”
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