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  4. Isparta'da hasta yakınından doktora saldırı! O anlar kamerada

Isparta'da hasta yakınından doktora saldırı! O anlar kamerada

19.09.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Baki Ünlü, hasta yakını O.M. tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, Dr. Ünlü olay sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Isparta'da hasta yakınından doktora saldırı! O anlar kamerada

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis'te meydana geldi. Oğlu M.Y.M.’yi acil servise getiren O.M., henüz bilinmeyen nedenle Dr. Baki Ünlü ile tartışmaya başladı. O.M. bir süre sonra Ünlü’nün üzerine yürüyüp, tokat attı. Diğer sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrası Dr. Baki Ünlü darp raporu alıp, O.M.’den şikayetçi oldu.

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İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, yaşanan olay sonrası açıklama yaptı. Müdür Karakaya, "Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlü’nün bir hasta yakını tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim” dedi.

BAŞHEKİM KESKİN’DEN SALDIRIYA TEPKİ

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin de "Özellikle pandemi sürecinde fedakarca sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanlarımıza her türlü hakaret ve şiddet içeren bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Sürecin yasal takipçisi olacağız. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında olduğumuzu da söylemek istiyoruz” diye konuştu.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan O.M.’nin doktoru darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapıdan çıkıp, koridora doğru yönelen Dr. Baki Ünlü’nün arkasından gelen O.M.’nin üzerine yürüyüp, tokat attığı anlar kaydedildi. Olaya sağlık ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği de görüntülere yansıdı. (DHA)

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Isparta
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