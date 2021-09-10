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  4. Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha! Hemşirenin saçlarını yoldu

Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha! Hemşirenin saçlarını yoldu

10.09.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Necla Y., kendisini el işareti ile yönlendirdiği iddia edilen hemşire Nurcan Kütük'e saldırdı. Necla Y.'nin hemşireyi darbedip, saçlarını yolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha! Hemşirenin saçlarını yoldu

Olay, 8 Eylül'de Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Necla Y., iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük'e, Kulak Burun Boğaz Bölümü'nün yerini sordu. Necla Y., o sırada telefonda konuştuğu için bölümün yerini eliyle işaret eden Nurcan Kütük'e öfkelenerek saldırdı. Hemşirenin saçlarını yolarak darbeden Necla Y.'ye çevredekiler müdahale etti. İki gün darp raporu alan ve şikayetçi olduğunu söyleyen Nurcan Kütük, Necla Y.'nin kendisine bölüm yerini işaret ettiği için saldırıya uğradığını öne sürdü.

"GÖĞSÜME VURDU, SAÇLARIMI YOLDU"

Şüphelinin göğsüne vurduğunu ve saçlarını yolmaya başladığını belirten Nurcan Kütük, "Solunum Fonksiyon Testi bölümünde hemşire olarak görev yapıyorum. İki gün önce saat 11.00 sıralarında hiç tanımadığım bir kadın geldi ve bana soru sordu. O sırada telefonda konuşuyordum. Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nin yerini sordu. Daha önce de arkadaşıma sormuş ve arkadaşım da kendisini yönlendirmiş. Ben de kendisine telefonda konuştuğum için net cevap veremedim, parmağımla işaret ettim. Dışarıya çıktı ve sonrasında bağırarak hakaret etti. Kendisine nedenini sorduğumda göğsüme vurdu. Yetinmedi, elini saçıma attı ve saçlarımı yoldu" dedi.

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"ADLİ SÜREÇTE HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Kütük, saldırının ardından darp raporu ve iş göremez belgesi alarak suç duyurusu için savcılığa başvurduğunu söyledi. Saldırının güvenlik kameraları ile tespit edildiğini de belirten Kütük, "Saldırının ardından basit tıbbi müdahale ile giderilemez belgesini aldım ve saldıran kişi hakkında şikayetçi oldum. Darp raporu aldım, iş göremez raporu aldım. Fotoğraflarımı çıktı şeklinde alıp güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kanıtlar ve hakimin kanaatine göre karar verilecek" diye konuştu.

Öte yandan, hemşireye saldıran Necla Y.'nin olayın ardından hastaneden ayrıldığı ve adres tespitinin yapılmasıyla soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı belirtildi.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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