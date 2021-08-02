Isparta’da ortalığı karıştıran su depolarına zehir atıldığı iddialarına yalanlama

Isparta’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar hakkında Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaya açıklamalarda bulundu.

"İÇME SUYU KAYNAKLI TOPLU ŞEKİLDE ZEHİRLENME VB. SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN HASTAMIZ BULUNMAMAKTA"

Karakaya, ”İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla ’içme suyu kaynaklı zehirlenme’ olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup, bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın bilinçli olarak yapıldığı değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur” dedi. (İHA)



