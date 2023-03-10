İsrâ suresi 80. ayet - İsrâ suresi 80. ayeti okunuşu ve anlamı

İniş sırasında göre ellinci, kitaptaki sıraya göre ise on yedinci sure olan İsrâ suresi, toplamda 11 ayetten oluşur. Bu ayetlerin 26, 32, 33, 57, 73-80. Ayetleri Medine’de, geri kalanı ise Mekke’de inmiştir. İlk ayette geçen İsrâ olayından dolayı ismi İsrâ suresidir. Bu kelimenin anlamı ise geceleri yürütmek demektir. Surede Miraç yolculuğu sırasında Hz. Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e götürülmesi olayı anlatılır. surenin 80. Ayeti oldukça kısa ve büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden kolay bir şekilde ezberlenebilir.

İsrâ suresi 80. ayet nasıl okunur?

İsrâ suresi 80. ayet okunuşu nasıldır diye pek çok araştırma yapılır. Çünkü bu sure İslam dini için büyük bir öneme sahiptir. Müminler de bu surenin 80. ayetini öğrenip ezberlemek ister. Bir yere girerken okunması gereken İsrâ suresi 80. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça bilmeyenler ise sureyi ezberlerken Türkçe okunuşuna bakar. İsrâ suresi 80. ayet Türkçe okunuşu şöyledir:

Vekul rabbi edḣilnî mudḣale sidkin veaḣricnî muḣrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ(n)

İsrâ suresi 80. ayet ne anlama gelir?

İsrâ suresi 80. ayet anlamı, İslam dini için çok büyük bir öneme sahiptir. Bir yere girerken ve o yerden çıkarken doğruluktan şaşmamak için okunan İsrâ suresi 80. ayet meal olarak aşağıdaki gibidir:

Ve şöyle niyaz et: “Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!”

İsrâ suresi 80. ayet tefsiri nedir?

Müslümanların İslam dinini daha iyi kavraması için surelerin ve ayetlerin Türkçesini ve tefsirini bilmesi gerekir. Bu nedenle İsrâ suresi 80 ayet Türkçesi ve tefsirini bilmek önemlidir. Bu surenin 80. ayet-i kerimesinin tefsiri şudur:

Tefsirlerde genellikle âyetteki “giriş” ile Resûlullah’ın hicret sırasında Medine’ye girişinin, “çıkış” ile de Mekke’den çıkışının kastedildiği belirtilmektedir (Taberî, XV, 149-150; Zemahşerî, II, 372; Şevkânî, III, 285). Hz. Peygamber’in Mekke fethi için Medine’den çıkmasına ve Mekke’ye girmesine işaret edildiği de öne sürülmüştür. Ancak İbn Âşûr’un da belirttiği gibi (XV, 187) sûrenin Mekke’de inmiş olması bu ihtimali zayıflatmakta; âyetin, Hz. Peygamber’in Medineli müslümanlarla yaptığı, hicret planının başlangıcını oluşturan Birinci Akabe Biatı’ndan kısa bir süre önce inmiş olduğunu, dolayısıyla burada hicret yolculuğuna işaret edildiğini düşünmek daha isabetli görünmektedir. Râzî ise bu âyetin namazla ilgili önceki âyetlerle münasebetini kurarak “giriş”i namaza başlama, “çıkış”ı da namazı bitirme şeklinde yorumlamış ve âyetin şöyle yorumlanmasını tercih etmiştir: “Rabbim! Namaza başlarken de bitirirken de daima samimi ve ihlâslı olmam, gönlümde seni taşımam, sana şükür için gerekli olan görevlerimi yerine getirmem için bana yardım et!” (XXI, 29).

Bununla birlikte âyette daha genel olarak insanın bir yere girerken veya çıkarken, bir işe başlarken veya bitirirken daima her şeyin iyi ve düzgün gitmesi, dürüstçe yapılması, sonucunun hayır doğurması için çabalaması; niyetinin ve gönlünün bu yönde olması; ayrıca bunun için dua edip Allah’tan iyilik yönündeki çabalarında yardım dilemesi gerektiğine işaret edildiği de düşünülebilir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 513-514)

İsrâ suresi 80. ayet fazileti nedir?

İsrâ suresi 80 ayet fazileti ve sırları, bu ayeti okuyarak faydalanmak isteyen kişiler tarafından merak edilir. Bu faziletler ise şu şekildedir:

Kıskanç ve haset kişilerin şerrinden korunmak için İsrâ suresi okunmalıdır.

İsrâ suresi okuma alışkanlığı olan kişilerin, kötü niyetlilere karşı korunduğu söylenir.

Bu sureyi okuyan kişiler için Allah’u Teala’nın yerler ve dağlar kadar sevap yazdığı söylenir.

Bu ayet okunan evlere afet ve hırsız girmeyeceği söylenir.

İsrâ suresi 80. ayet kaç defa okunmalı?

İsrâ suresi 80. ayet fazileti kaç defa okunmalı diye merak edilir çünkü bu faziletlerin gerçekleşmesi için belli bir sayıda okunması gerektiği bilinir. Örneğin kıskanç ve haset kişilerin şerrinden korunmak için 7 kere okunması gerektiği söylenir. İsrâ suresinin 105-106. ayetlerini 1 bardak zemzem suyuna 10 defa okuyup o suyu içmenin hastalıklara iyi geldiği bilinir.

İsrâ suresi 80. ayeti niçin okunur?

İsrâ suresi 80. ayet neden okunur bilinmesi gerekir. Bu sayede müminler bu ayetin faziletlerinden yararlanabilir. İsrâ suresi manevi sıkıntıdan kurtulmak için okunabilir. Ayrıca sabah ve akşam İsrâ suresinin son iki ayetini okuyan kişilerin o gün ve gece kalbinin ölmeyeceği söylenir. Yatmadan önce bu son iki ayeti okumanın da kişinin kıyafetleri içine onu korumakla yükümlü bir meleğin gireceğini bildirir. Borçtan dolayı şikayetçi olan kişilerin de İsrâ suresinin 111. ayetini okuması gerekir.