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En'âm suresi İlk 3 ayeti - En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu ve anlamı

09.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuran-ı Kerim’de yer alan her sure ve ayet, farklı anlamlara ve güzelliklere sahiptir. Bu yüzden sureleri okuduktan sonra Türkçelerini araştırmakta da fayda vardır. Aynı zamanda faziletleri ve tefsirlerine de bakılabilir. En'âm suresi de anlamı ve faziletleri ile öne çıkan bir suredir. Özellikle ilk 3 ayeti, Allah’ın birliği ve varlığı üzerinde durur. Peki, En'âm suresi ilk 3 ayeti nasıl okunur ve anlamları, tefsiri ve faziletleri nedir?

En'âm suresi İlk 3 ayeti - En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • En'âm suresi ilk 3 ayet nedir?
  • En'âm suresi ilk 3 ayeti ne için okunur?
  • En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu nedir?
  • En'âm suresi ilk 3 ayetinin faziletleri nedir?

Mekke döneminde inen surelerden biri olan Enam suresi, toplamda 165 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim’de 6. sırada yer alan suredir. İsmini ise 136., 138. Ve 139. Ayetlerinde geçen “el-En’am” sözcüğünden alır. Sözcüğün anlamı ise deve, koyun, keçi, sığır gibi ehli hayvanları ifade eder. Surede ele alınan temel konu; tevhid, adalet ve peygamberlikle ilgili meselelerdir. Enam suresinin ilk 3 ayetini sık sık okumak, içinde kötü his bulunan kişilerin bu histen ve vesveseden kurtulmasına yardımcı olur.

En'âm suresi ilk 3 ayet nedir?

En'âm suresi ilk 3 ayet kısa olduğu için kolayca ezberlenebilir. Öncelikle bu ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşlarını öğrenmek, sonrasında ise ezberlemek gerekir. Tabi ki Türkçe mealini de bilmekte fayda vardır. En'âm suresinin ilk 3 ayetinin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

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En'âm suresinin ilk 3 ayeti anlamı şu şekildedir:

  • Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah’a mahsustur. Ama yine de kâfir olanlar (putları) rablerine eş tutuyorlar.
  • Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını (ecel) takdir eden ancak O’dur. O’nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.
  • O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir.
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En'âm suresi ilk 3 ayeti ne için okunur?

Vesveseden kurtulmak için okunması gereken En'âm suresi ilk 3 ayeti, Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlar niteliktedir. Allah’ın büyüklüğüyle rahmetini saçmak için En'âm suresini okumak gerekir. Sabah uyanıldığı zaman En'âm suresinin ilk 3 ayetini okumak, o gün içinde kişinin Allah tarafından 70.000 melekle korunacağı anlamına gelir. Şeytandan korunmak için de En'âm suresinin ilk 3 ayeti okunabilir.

En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu nedir?

En'âm suresi 1 3 ayet okunuşu nasıldır diye merak edilir. Çünkü bu ayetler çok önemli etkilere sahiptir; bu yüzden pek çok kişi ayetlerin okunuşunu öğrenerek ezberlemeye çalışır. Kısa olan bu ayetlerin Türkçe olarak okunuşu aşağıda verilmiştir:

  • Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun
  • Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun
  • Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun
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En'âm suresi ilk 3 ayetinin faziletleri nedir?

En'âm suresinin ilk 3 ayetinin fazileti ve sırları, müminlerin bilmesi gereken bir konudur. Çünkü pek çok konuda etkisi büyük ayetlerdir. En'âm suresinin ilk 3 ayetinin faziletlerini sıralamak gerekirse:

  • Kişi herhangi bir istek ya da dileğinin gerçekleşmesi için 7 kere En'âm suresi okumalıdır.
  • En'âm suresini okumak kişiyi her türlü sıkıntı ve kötülüğe karşı korur.
  • Bu sureyi 41 kere okumanın kısmeti açtığı söylenir.
  • Dünya kelamı konuşmadan önce En'âm suresini okumanın geçmiş günahları affetmede etkili olduğu söylenir.
  • Her sabah ve akşam En'âm suresinin ilk 3 ayetini yedişer kere okumanın, hastalık ve ağrılara iyi geldiği söylenir.
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