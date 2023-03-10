En'âm suresi İlk 3 ayeti - En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu ve anlamı

Mekke döneminde inen surelerden biri olan Enam suresi, toplamda 165 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim’de 6. sırada yer alan suredir. İsmini ise 136., 138. Ve 139. Ayetlerinde geçen “el-En’am” sözcüğünden alır. Sözcüğün anlamı ise deve, koyun, keçi, sığır gibi ehli hayvanları ifade eder. Surede ele alınan temel konu; tevhid, adalet ve peygamberlikle ilgili meselelerdir. Enam suresinin ilk 3 ayetini sık sık okumak, içinde kötü his bulunan kişilerin bu histen ve vesveseden kurtulmasına yardımcı olur.
En'âm suresi ilk 3 ayet kısa olduğu için kolayca ezberlenebilir. Öncelikle bu ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşlarını öğrenmek, sonrasında ise ezberlemek gerekir. Tabi ki Türkçe mealini de bilmekte fayda vardır. En'âm suresinin ilk 3 ayetinin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:
En'âm suresinin ilk 3 ayeti anlamı şu şekildedir:
Vesveseden kurtulmak için okunması gereken En'âm suresi ilk 3 ayeti, Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlar niteliktedir. Allah’ın büyüklüğüyle rahmetini saçmak için En'âm suresini okumak gerekir. Sabah uyanıldığı zaman En'âm suresinin ilk 3 ayetini okumak, o gün içinde kişinin Allah tarafından 70.000 melekle korunacağı anlamına gelir. Şeytandan korunmak için de En'âm suresinin ilk 3 ayeti okunabilir.
En'âm suresi 1 3 ayet okunuşu nasıldır diye merak edilir. Çünkü bu ayetler çok önemli etkilere sahiptir; bu yüzden pek çok kişi ayetlerin okunuşunu öğrenerek ezberlemeye çalışır. Kısa olan bu ayetlerin Türkçe olarak okunuşu aşağıda verilmiştir:
En'âm suresinin ilk 3 ayetinin fazileti ve sırları, müminlerin bilmesi gereken bir konudur. Çünkü pek çok konuda etkisi büyük ayetlerdir. En'âm suresinin ilk 3 ayetinin faziletlerini sıralamak gerekirse: