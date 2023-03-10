En'âm suresi İlk 3 ayeti - En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu ve anlamı

Mekke döneminde inen surelerden biri olan Enam suresi, toplamda 165 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim’de 6. sırada yer alan suredir. İsmini ise 136., 138. Ve 139. Ayetlerinde geçen “el-En’am” sözcüğünden alır. Sözcüğün anlamı ise deve, koyun, keçi, sığır gibi ehli hayvanları ifade eder. Surede ele alınan temel konu; tevhid, adalet ve peygamberlikle ilgili meselelerdir. Enam suresinin ilk 3 ayetini sık sık okumak, içinde kötü his bulunan kişilerin bu histen ve vesveseden kurtulmasına yardımcı olur.

En'âm suresi ilk 3 ayet nedir?

En'âm suresi ilk 3 ayet kısa olduğu için kolayca ezberlenebilir. Öncelikle bu ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşlarını öğrenmek, sonrasında ise ezberlemek gerekir. Tabi ki Türkçe mealini de bilmekte fayda vardır. En'âm suresinin ilk 3 ayetinin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

En'âm suresinin ilk 3 ayeti anlamı şu şekildedir:

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah’a mahsustur. Ama yine de kâfir olanlar (putları) rablerine eş tutuyorlar.

Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını (ecel) takdir eden ancak O’dur. O’nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.

O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir.

En'âm suresi ilk 3 ayeti ne için okunur?

Vesveseden kurtulmak için okunması gereken En'âm suresi ilk 3 ayeti, Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlar niteliktedir. Allah’ın büyüklüğüyle rahmetini saçmak için En'âm suresini okumak gerekir. Sabah uyanıldığı zaman En'âm suresinin ilk 3 ayetini okumak, o gün içinde kişinin Allah tarafından 70.000 melekle korunacağı anlamına gelir. Şeytandan korunmak için de En'âm suresinin ilk 3 ayeti okunabilir.

En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu nedir?

En'âm suresi 1 3 ayet okunuşu nasıldır diye merak edilir. Çünkü bu ayetler çok önemli etkilere sahiptir; bu yüzden pek çok kişi ayetlerin okunuşunu öğrenerek ezberlemeye çalışır. Kısa olan bu ayetlerin Türkçe olarak okunuşu aşağıda verilmiştir:

Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun

Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun

Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun

En'âm suresi ilk 3 ayetinin faziletleri nedir?

En'âm suresinin ilk 3 ayetinin fazileti ve sırları, müminlerin bilmesi gereken bir konudur. Çünkü pek çok konuda etkisi büyük ayetlerdir. En'âm suresinin ilk 3 ayetinin faziletlerini sıralamak gerekirse: