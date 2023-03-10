Haşr suresi son 4 ayeti - Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’de 59. Sırada yer alan Haşr suresi, iniş sırası olarak ise 101. Suredir. Medine döneminde inen bu sure, toplam 24 ayetten oluşur. İkinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Sözcüğün anlamı ise toplamak demektir. Haşr suresinin son 4 ayetine Hüvallahüllezi de denir. Bu kelimenin anlamı ise toplayıp sürmedir. Haşr suresinin Uhud Savaşı’ndan sonra indirildiğine inanılmaktadır. Bu duanın 3 kere okunmasının, kişiye büyük müjdeler getireceğine, hastalıklardan kurtulmaya ve maddi-manevi dertlerin ortadan kalkmasına yardım edeceği söylenir.

Haşr suresi son 4 ayet nedir?

Haşr suresi son 4 ayet, hem Arapça yazılış hem Türkçe okunuş hem de anlam olarak merak edilir. Çok önemli faziletlere de sahip olduğu için her Müslüman’ın mutlaka bilmesi gerekir. Haşr suresinin son 4 ayetinin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu nasıldır?

Haşr suresinin son 4 ayetinin nasıl okunması gerektiği merak edilir. Meleklerin duasını kazanmak için okunması gereken Haşr suresi son 4 ayeti Türkçe olarak şu şekilde okunur:

Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne 'alâ cebelin leraeytehu ḣâşi'an mutesaddi'an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le'allehum yetefekkerûn(e)

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) 'âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l'azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi 'ammâ yuşrikûn(e)

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l'azîzu-lhakîm(u)

Haşr suresi son 4 ayet anlamı şu şekildedir:

Şayet biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.

O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmândır, rahîmdir.

O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O’nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.

Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur?

Haşr suresinin son 4 ayeti, Müslümanların bilmesi gereken dualardandır. Çünkü bu duayı okuyan kişiler meleklerin duasını kazanır. Zihin açıklığı, dünya ve din işleri ile ilgili her türlü kötülüğe karşı korunmak, hastalığa şifa bulmak için bu 4 ayetin okunması gerekir. Ayrıca kendinde sihir ve büyü bulunan kişilerin Haşr suresinin 22.-24. Ayetlerini okuyup yüzüne ve bütün bedenini sıvazlarsa sihir ve büyüden kurtulabilir.

Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri nedir?

Halk arasında çok bilinen ve merak edilen Haşr suresi son 4 ayetinin fazileti ve sırları, oldukça önemlidir. Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri: