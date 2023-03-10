HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Haşr suresi son 4 ayeti - Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu ve anlamı

Haşr suresi son 4 ayeti - Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu ve anlamı

09.03.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk dilince “lev enzelna” olarak geçen Haşr suresi, sabah ve akşam namazlarından sonra tesbihat yaparken okunur. Müslümanlar için çok önemli olan Haşr suresinin son 4 ayetinde Allah’ın 15 ismi zikredilir. Bu surede Hz. Muhammed’in ve ahşabının Medine’de yaşarken Nasdioğulları ile yaptıkları anlaşma anlatılır. Nasdioğlu’nun bu anlaşmaya uymayıp Mekkeli müşrikler lehine ittifak yaparak Müslümanları ortadan kaldırmaya çalıştığına değinilir. Haşr suresi son 4 suresi anlamı nedir ve okunuşu nasıl?

Haşr suresi son 4 ayeti - Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Haşr suresi son 4 ayet nedir?
  • Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu nasıldır?
  • Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur?
  • Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri nedir?

Kuran-ı Kerim’de 59. Sırada yer alan Haşr suresi, iniş sırası olarak ise 101. Suredir. Medine döneminde inen bu sure, toplam 24 ayetten oluşur. İkinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Sözcüğün anlamı ise toplamak demektir. Haşr suresinin son 4 ayetine Hüvallahüllezi de denir. Bu kelimenin anlamı ise toplayıp sürmedir. Haşr suresinin Uhud Savaşı’ndan sonra indirildiğine inanılmaktadır. Bu duanın 3 kere okunmasının, kişiye büyük müjdeler getireceğine, hastalıklardan kurtulmaya ve maddi-manevi dertlerin ortadan kalkmasına yardım edeceği söylenir.

Haşr suresi son 4 ayet nedir?

Haşr suresi son 4 ayet, hem Arapça yazılış hem Türkçe okunuş hem de anlam olarak merak edilir. Çok önemli faziletlere de sahip olduğu için her Müslüman’ın mutlaka bilmesi gerekir. Haşr suresinin son 4 ayetinin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

0 (2)

En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu ve anlamı En'âm suresi ilk 3 ayeti okunuşu ve anlamı

Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu nasıldır?

Haşr suresinin son 4 ayetinin nasıl okunması gerektiği merak edilir. Meleklerin duasını kazanmak için okunması gereken Haşr suresi son 4 ayeti Türkçe olarak şu şekilde okunur:

  • Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne 'alâ cebelin leraeytehu ḣâşi'an mutesaddi'an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le'allehum yetefekkerûn(e)
  • Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) 'âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)
  • Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l'azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi 'ammâ yuşrikûn(e)
  • Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l'azîzu-lhakîm(u)

Haşr suresi son 4 ayet anlamı şu şekildedir:

  • Şayet biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.
  • O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmândır, rahîmdir.
  • O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
  • O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O’nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.
Bakara suresi 102. ayeti okunuşu ve anlamı Bakara suresi 102. ayeti okunuşu ve anlamı

Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur?

Haşr suresinin son 4 ayeti, Müslümanların bilmesi gereken dualardandır. Çünkü bu duayı okuyan kişiler meleklerin duasını kazanır. Zihin açıklığı, dünya ve din işleri ile ilgili her türlü kötülüğe karşı korunmak, hastalığa şifa bulmak için bu 4 ayetin okunması gerekir. Ayrıca kendinde sihir ve büyü bulunan kişilerin Haşr suresinin 22.-24. Ayetlerini okuyup yüzüne ve bütün bedenini sıvazlarsa sihir ve büyüden kurtulabilir.

Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri nedir?

Halk arasında çok bilinen ve merak edilen Haşr suresi son 4 ayetinin fazileti ve sırları, oldukça önemlidir. Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri:

  • Haşr suresinin son 4 ayetini okuyan kişiler, aynı gün içinde ölürse şehit olarak sayılır.
  • Haşr suresini okumanın, geçmiş ve gelecekteki işlenecek tüm günahların Allah tarafından affedileceği söylenir.
  • Kişi sabahladığında Haşr suresinin son 4 ayetini 3 kere okursa, o gün içinde ölürse cenneti kendine vacip kılar.
  • Haşr suresinin son 3 ayetini okumanın, dua ve tövbe etmek için 70.000 melek görevlendirildiği söylenir.
  • Her türlü meşru gereklilik için 3 kere Haşr suresinin okunması gerekir.
Yûnus suresi 81. ayeti okunuşu ve anlamı Yûnus suresi 81. ayeti okunuşu ve anlamı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüs durağında katletmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktıOtobüs durağında katletmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildiŞap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi
AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılarAK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar
Anahtar Kelimeler:
Haşr suresi Ramazan dua

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı!

Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.