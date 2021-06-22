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İsrail Başbakanı Bennett'tan vatandaşlarına "yurt dışına çıkmayın" çağrısı

22.06.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.

İsrail Başbakanı Bennett'tan vatandaşlarına "yurt dışına çıkmayın" çağrısı

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Bennett, burada yaptığı açıklamada, İsrail'de artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SALGINDA YENİ DALGA"

İsrail'de günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini belirten Bennett, Kovid-19 Kabinesi kuracaklarını duyurdu.

Ben Gurion'daki herkesin maske takacağını ve yurt dışından gelenlerin tamamına Kovid-19 testi yapılacağını kaydeden Bennett, İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalarını istedi.

Yurt dışından İsrail'e dönüş veya yurt dışına çıkış konularında değişikliğe gidebileceklerini ifade eden Bennett, 12-15 yaş grubundaki çocuklara da Kovid-19 aşısı olmaları çağrısı yaptı.

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AKTİF VAKA SAYISI ARTIYOR

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.
Ancak vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği İsrail'de dün 125 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bu son 2 ay içinde ülkede görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı.
Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 434'e yükseldi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail

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