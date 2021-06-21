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İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor

21.06.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, ülkedeki okullarda geçen hafta Kovid-19 vakaları üç kat arttı.

Haberde, okullarda geçen hafta 164 öğrenci ve 16 görevlide Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

OKULLARDA GÖRÜLEN VAKALARIN ÇOĞUNLUĞU DELTA VARYANTI

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin okullarda görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 70'inin Delta varyantı kaynaklı olduğuna inandığı kaydedildi.

İsrail'de 6 Haziran'dan itibaren 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştı.

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AKTİF VAKA SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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