İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşın yakınları çaresiz! Babasını sosyal medyadaki videodan gördü: 'Esir tutuluyor, yardım istiyoruz'

Savaşın devam ettiği bölgede bulunan Türkler tanık oldukları korkunç manzara ve olayları Türkiye'ye döndüklerinde anlattı. Yakınları İsrail'de olup haber alamayanlar da var. İsrail polisinin bazı Türk vatandaşlarını gözaltına alındığı iddia edildi.

"BÖYLE BİR SAVAŞIN İÇİNDE KALACAĞIMIZI UMMUYORDUK"

İHA'nın aktardığına göre; 4 günlük Kudüs turu için Almanya'nın Düsseldorf kentinden İsrail'e giden 37 kişilik Türk grubunu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Grubun kafile başkanı Ahmet Koçyiğit, "Biz grup olarak 4 günlüğüne Almanya’dan Kudüs turu yapmak için İsrail’e gittik. Biz oraya tedbirli gitmiştik ama böyle bir savaşın içinde kalacağımızı ummuyorduk. Grup da buna hazır değildi. Böyle bir olayın içinde kalmış olduk. Tabii dünya küçük, internetler açık. Televizyondan haberleri devamlı izliyorlardı. Grubun psikolojisi çok bozuldu. Orada çok kötü psikolojik olaylar yaşandı. Gruptakiler zor durum yaşadı. Orada zaten polisten daha çok asker vardı” dedi.

“BİZE SÖZLÜ OLMASA DA VÜCUT DİLİ İLE BASKILAR OLDU“

İsrail polisi ve vatandaşlarının baskı yaptıklarını iddia eden Koçyiğit şöyle konuştu:

”Müslümanlara, bize karşı sözlü olmasa bile vücut dili ile bir baskıları oldu. Tabii bizim orada gördüğümüz olaylarda burada anlatılacak olaylar değil. Gözümüzün önünde bir genci alıyorlar ve yatırıyorlar. Gencin üzerine 7-8 tane polis çöküyor. Rehberimiz 'Ahmet hoca buralarda bu tür olaylar normal. Daha çok göreceğiz. Grubun buna tepki göstermemesi lazım' diye bizi uyardı.

Gelirken biletlerimiz 4-5 kez iptal edildi. Türk Dışişlerinin yetkililerine bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan şuydu İsrail Tel Aviv Havalimanı’ndayken sesimizi bir yerlere duyurmaktı. Herkes panik içinde herkes kaçışırken, bizim Tel Aviv Havalimanı’nda olduğumuzu duyurmak grupta bir rahatlamaya neden oldu.”

“BOMBALARI HAVADA GÖRDÜK”

Çok yakınlarına bombaların düştüğünü söyleyen Fatih Öztürk ise “Almanya’dan geliyorum. Kudüs turu için gelmiştim. İsrail Gazze’de bizim son günümüzden önce bombalar başlamıştı. Bizim olduğumuz yere de bombalar geldi. Biz Mescid-i Aksa’dan 1 kilometre ilerdeydik. Oraya da bombalar geldi. Bizde hem duyduk hem gördük. Son gün bizim buraya geleceğimiz gün bizim olduğumuz yere daha çok bombalar atılmaya başladı. Grupta ister istemez bir korku oldu. Kadınlar vardı yanımızda çocuklarımız vardı. İster istemez bir korku oldu. Neyin ne olacağı belli değildi. Herkes bir telaş içindeydi. Çünkü haberlere göre 5 bin ile 7 bin arası bomba atılmıştı. Bombaları biz havada görüyorduk. İster istemez bir korku oldu" diye konuştu.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜ

Öte yandan Cevdet Salış'tan yakınları haber alamıyor. Fox Haber'de yer alan habere göre; bir yıldır İsrail'de inşaatta çalışan Cevdet Salış'ı ailesi sosyal medyadaki görüntülerden tespit etti. Haber alınamayan Türk vatandaşının oğlu Hasan Basri Salış yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İSRAİL POLİSLERİ TARAFINDAN TUTUKLANARAK GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

"Cumartesi saat akşam 7 sularında İsrail Tel Aviv bölgesinde babamın İsrail polisleri tarafından tutuklanarak götürüldüğünü gördük. Elimizde zaten o anların videoları da var. 3 gündür herhangi bir ses alamıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na bildirdik. CİMER’e yazdık. Tel Aviv bölgesini aradık, Türk konsolosluklarını aradık. Hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Devlet büyüklerinin duruma el atmasını istiyoruz.”

Sosyal medyada bazı görüntülere ulaşan Salış’ın oğlu İsrail’in babası Cevdet Salış’ı esir tuttuğunu düşünüyor. Her iki tarafta da başta öğrenciler Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.



