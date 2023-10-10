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Tanju Özcan'dan çok konuşulacak İmamoğlu iddiası! "Duyumlarım bu yönde" diyerek açıkladı: Özgür Özel son anda adaylıktan çekilecek!

10.10.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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CHP'den ihracı kesinleşen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4-5 Kasım'da gerçekleşecek kurultayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'de genel başkan adayı olan Özgür Özel'in son anda çekileceğini iddia eden Özcan "Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olacağı bir kurultayın yaşanabileceğini düşünüyorum. Özgür Özel düzgün bir insan ama İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'na karşı şansı daha yüksek. Duyumlarım bu yönde" diye konuştu.

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak İmamoğlu iddiası! "Duyumlarım bu yönde" diyerek açıkladı: Özgür Özel son anda adaylıktan çekilecek!

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşmiş oldu. Özcan’ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı’ndaki fotoğrafının duvardan indirilerek çöpe atıldığı görüntüler gündem oldu.

Ece Üner ile tv100 Ana Haber'e bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ihraç kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"CHP'DE MERTÇE SİYASET YAPILAMAZ HALE GELİNDİ"

"Hakim bana göre haksız olarak davayı reddetti. Bugün beni en çok üzen Kılıçdaroğlu hayranı meclis üyesinin, bu partide gençlik kolu başkanı, ilçe başkanı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış birinin resmini üzerine altı okla birlikte çöpe atmasıdır. Bu altı okunun çöpe atılmasının resmidir. CHP'de belli grupların bana karşı duyduğu öfke ve kinin resmidir. CHP'de mertçe siyaset yapılamaz hale gelindi.

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"KÖROĞLU'NUN TORUNLARI BENİ KILIÇDAROĞLU'NA YEDİRMEYECEKLER"

Yüzde 90 ihtimalle yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. Köroğlunun torunları beni Kılıçdaroğlu'na yedirmeyecekler. Bolu'yu gerçek CHP'li, Atatürkçü, sosyal demokrat bir başkan yürütecek. Geçen seçimde aldığım yüzde 52'den daha fazla oy alacağım.

"HALK KEMAL BEY'E GÜVENMEDİ"

Seçim halk Kemal Bey'e güvenmediği için kaybedildi. 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı getiren tuhaf bir sistem ortaya koydular.

"İSTANBUL DELEGESİ GEREKEN CEVABI VERDİ"

(Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır) Cemal Canpolat'ı severim ama o sözlerin karşılığını dün o kongrede aldı. İstanbul'daki delegelerin nasıl parayla oy tercihlerini değiştirdiklerine de şahit olduk bu dönemde. CHP'de artık mertçe siyaset yapılamıyor. İstanbul delegesi gereken cevabı verdi.

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"KAYBEDERSEM SEÇİMİ ERTESİ GÜN BIRAKACAĞIM"

Son girdiği 5 seçimin hepsini kazanmış biri olarak arkamda CHP olmadan, başka güçler olmadan, finansal kaynaklar olmadan, belediye imkânlarını kullanmadan ben bu seçimlerde kaybedersem 50 yaşında, siyaseti ertesi gün bırakacağım.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ŞANSI YÜZDE 40'A YÜKSELDİ"

Kılıçdaroğlu'nun kurultayda o koltuktan kalkması benim en büyük dileğim. Sayın Özgür Özel'in şansının yüzde 40'a yükseldiğini düşünüyorum.

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"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMA ŞANSI YOK"

Kılıçdaroğlu ile gidilecek yerel seçimde üç büyükşehir dışında diğer büyükşehirleri kazanma şansı yok CHP'nin. 11 tane il belediyesi var, bunların 3-4 tanesi dışında CHP'nin başarılı olacağını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu ve partiye tepkiden dolayı bu başarısızlık olacak.

"ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU LEHİNE ÇEKİLEBİLİR"

Ben Özgür Özel'in son anda adaylıktan çekileceğini, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olacağı bir kurultayın yaşanabileceğini düşünüyorum. Özgür Özel düzgün bir insan ama İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'na karşı şansı daha yüksek. Duyumlarım bu yönde."

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Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP

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