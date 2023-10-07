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  4. İsrail'de kaos hakim! Tanklar ele geçirildi... Halk panik halinde havalimanlarına akın etti!

İsrail'de kaos hakim! Tanklar ele geçirildi... Halk panik halinde havalimanlarına akın etti!

07.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne roketli saldırılar sonrasında Hamas'a bağlı silahlı grupların bazı İsrail şehirlerine sızdığı öğrenildi. Hamas'a ait silahlı güçlerin Sderot kentinde bir polis merkezinin ve tankın ele geçirildiği görüntüler büyük yankı uyandırdı. İsrail halkının panik halinde havalimanlarına akın ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte yaşanan kaostan görüntüler!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı gruplar İsrail bölgelerine sızdı. Silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği ve yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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FİLİSTİN GÜÇLERİ GAZZE'DE KARŞILANDI

İsrail güçleriyle çatışan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de vatandaşlar tarafından karşılandı.

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İSRAİL HALKI PANİK HALİNDE

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail halkının panik içerisinde havalimanlarına akın ettiği görülüyor.

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BİLANÇO ARTIYOR!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

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İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas

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