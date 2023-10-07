İsrail'de kaos hakim! Tanklar ele geçirildi... Halk panik halinde havalimanlarına akın etti!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı gruplar İsrail bölgelerine sızdı. Silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği ve yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail güçleriyle çatışan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de vatandaşlar tarafından karşılandı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail halkının panik içerisinde havalimanlarına akın ettiği görülüyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.
Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi. (AA)