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İsrail'de koronavirüs araştırması! Her 10 çocuktan birinde belirti görüldü

14.09.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.

İsrail'de koronavirüs araştırması! Her 10 çocuktan birinde belirti görüldü

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Kovid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Kovid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

HASTALIKTAN 6 AY SONRA BELİRTİLERE RASTLANDI

12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

YARISI SEMPTOM GÖSTERMEDİ

İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Kovid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
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