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  4. İsrail gazetesi: İsrail Başbakanı Bennett, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

İsrail gazetesi: İsrail Başbakanı Bennett, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

08.07.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Ürdün'ün başkenti Amman'da gizlice görüştüğü iddia edildi.

İsrail gazetesi: İsrail Başbakanı Bennett, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

Walla gazetesinin adı açıklanmayan eski bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberinde, Bennett-Abdullah görüşmesinin geçen hafta gerçekleştiği öne sürüldü.

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"YENİ BİR SAYFA"

Haberde görüşmenin oldukça olumlu havada geçtiği, iki liderin İsrail-Ürdün ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açma konusunda fikir birliğine vardığı savunuldu.

Görüşmede ayrıca Ürdün'ün yaşadığı su sıkıntısının ve İsrail'in olası yardımının gündeme geldiği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Amman'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lapid ile Safedi'nin Ürdün'ün İsrail'den 50 milyon metre küp daha su satın alması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Ürdün
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