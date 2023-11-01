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İsrail-Hamas çatışması yayılıyor! Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız

01.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, savaşın bölgede yayılma tehlikesi giderek artıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree Filistin'in yanında olduklarını belirterek İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan ederken, Mısır'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Mısır Başbakanı Medbuli, “Sina’daki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız” diye konuştu.

İsrail-Hamas çatışması yayılıyor! Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı bombardıman devam ediyor. İsrail ordusu, bölgede hara harekatına da başladı. Şu ana kadar 8 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası bölgede gerilim giderek yükselirken, çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor.

YEMEN, İSRAİL'E SAVAŞ AÇTI

Her geçen gün şiddetin arttığı İsrail-Filistin çatışmasına bir ülke daha dahil oldu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree Filistin'in yanında olduklarını belirterek İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan etti. Saree, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e çok sayıda füze ve İHA ile saldırılar düzenlediklerini de açıkladı.

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Yemen'in savaşa girmesinin ardından bir dikkat çeken açıklama da Mısır'dan geldi. Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Medbuli, El-Ariş kentindeki 101’inci Tabur Karargahı’nda bazı askeri yetkililerin yanı sıra bölgedeki Arap kabilelerinin liderleriyle bir araya geldi.

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2014’ten bu yana Sina Yarımadası’nda yapılan yatırımlara ve bölgenin Mısır için önemine değinen Medbuli, “Tarih boyunca, antik Mısır uygarlığından bu yana Mısır ve Nil Nehri'ne yönelik bir tehdit ve saldırı söz konusu olmuştur.” ifadesini kullandı.

MISIR: "MİLYONLARCA CAN FEDA ETMEYE HAZIRIZ"

Sina’nın, tüm Mısır halkı için ayrı bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Medbuli, “Biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız. Mısır, hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek. Bölgesel meselelerin bizim aleyhimize tasfiye edilmesine veya çözümlenmesine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

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Öte yandan Refah Sınır Kapısı'nın önünde de basına açıklama yapan Medbuli, Gazze Şeridi'ndeki sivillere uygulanan toplu cezalandırma politikasına karşı olduklarını ve krizin ilk gününden bu yana bu insani krizin çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm dünyayı "her iki taraftan da (Filistin-İsrail) sivillerin öldürülmesini kınamaya" çağıran Medbuli, "Bir tarafın diğerine üstünlüğü veya bir özelliği yoktur, herkes eşittir. Masum sivillerin ölmesine hepimiz karşıyız." dedi.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

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(AA)

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