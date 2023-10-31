İsrail-Filistin çatışmasına Yemen de katıldı! Savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan ettiler

Orta Doğu, tarihinin en karışık günlerini yaşarken İsrail bomba yağdırarak sivil katliamına devam ediyor. Kara operasyonunu da genişleten İsrail'in zulmüne çok sayıda ülkeden de tepki geliyor.

SAVAŞ İLAN ETTİLER

7 Ekim'den itibaren çatışmanın yayılmasından korkulurken Yemen'den gelen haber dünyada geniş yankı uyandırdı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada İsrail'e savaş ilan etti.

"SAVAŞA GİREN İLK İSLAM DEVLETİ OLDUK"

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree ekranların karşısına geçerek yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlakî, insanî ve dinî sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebi ile Gazzeli mazlumlara yardım elini uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siyonist düşman Gazze’ye saldırılarını sürdürürdükçe İsrail’i SİHA’larımız ve füzelerimizle vurmaya devam edeceğiz." diyen Saree sözlerini, "Filistin direnişi ve halkı ile dayanışma amacıyla Siyonist rejime karşı açıktan savaşa giren ilk İslam devleti Yemen oldu" ifadelerini kullandı.





