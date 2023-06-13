Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İsrail hapishanesinde Filistinli mahkumun eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı... Dördüzlerini doğurdu

İsrail hapishanesinde Filistinli mahkumun eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı... Dördüzlerini doğurdu

13.06.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden biri daha sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu. İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Ahmed Şimali’nin eşi, "sperm kaçırma" yöntemiyle dördüz bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeklerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İsrail hapishanesinde Filistinli mahkumun eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı... Dördüzlerini doğurdu

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008 yılından beri tutukluluk hali devam eden 38 yaşındaki Filistinli mahkum Ahmed Şimali’nin eşi sperm kaçırma yöntemiyle hamile kaldı. Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya geldi. Sağlık durumları iyi olan 34 yaşındaki anne ve bebekleri hastaneden ayrılarak ikamet ettikleri Gazze Şeridi'ne gittiler.

YAPAY DÖLLENME YÖNTEMİ YAYGIN

1

İsrail makamlarının, hapishanedeki eşlerini ziyaret etmesine izin vermediği kadınlar, aile kurabilmek için sperm kaçırma yoluna başvurarak yapay döllenme yöntemiyle hamile kalıyor.

5

Filistin Yüksek Fetva Konseyi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti. (AA)

İlginizi Çekebilir

Altı meslektaşıyla aynı anda ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Altı meslektaşıyla aynı anda ilişki yaşadığı ortaya çıktı

 Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

 Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

 “Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulunduRus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu
Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”
Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”
Anahtar Kelimeler:
sperm Filistin İsrail

En Çok Okunan Trend Haberler

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Çocuklarının okuluna transparan tulumla gitti! Veliler şaşkına döndü

Çocuklarının okuluna transparan tulumla gitti! Veliler şaşkına döndü

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.