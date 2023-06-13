İsrail hapishanesinde Filistinli mahkumun eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı... Dördüzlerini doğurdu

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008 yılından beri tutukluluk hali devam eden 38 yaşındaki Filistinli mahkum Ahmed Şimali’nin eşi sperm kaçırma yöntemiyle hamile kaldı. Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya geldi. Sağlık durumları iyi olan 34 yaşındaki anne ve bebekleri hastaneden ayrılarak ikamet ettikleri Gazze Şeridi'ne gittiler.

YAPAY DÖLLENME YÖNTEMİ YAYGIN

İsrail makamlarının, hapishanedeki eşlerini ziyaret etmesine izin vermediği kadınlar, aile kurabilmek için sperm kaçırma yoluna başvurarak yapay döllenme yöntemiyle hamile kalıyor.

Filistin Yüksek Fetva Konseyi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti. (AA)