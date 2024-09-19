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İsrail, Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor! Yeni açıklama geldi: 'Planlarımız onaylandı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.09.2024 17:05
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İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan'da yeni Hizbullah hedeflerinin vurulduğu açıklanırken İsrail Ordusu, "Kuzey bölgesine dair planlarımız onaylandı" dedi. Saldırılar sonrasında açıklama yapan Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail kırmızı çizgilerini aştı" dedi.

İsrail, Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor! Yeni açıklama geldi: 'Planlarımız onaylandı'

Lübnan'da önceki gün Hizbullah üyelerine ati mesajlaşma cihazı olan 'pager'lar bir anda eş zamanlı patladı. Olayda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtilmişti.

EŞ ZAMANLI TELSİZLER PATLATILDI

Dünya bu saldırıyı konuşurken dün de Hizbullah üyelerine ait telsizler eş zamanlı olarak patlatıldı. Bu olayda da 37 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Önce çağrı cihazı, sonra telsizler: Patlamalar devam ediyor Önce çağrı cihazı, sonra telsizler: Patlamalar devam ediyor

SORUMLU İSRAİL

Bu iki saldırıdan sonra gözler İsrail'e çevrilmiş ve saldırının kaynağı olarak Tel Aviv yönetimi sorumlu tutuldu.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken bugün de İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

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NASRALLAH'TAN AÇIKLAMA

Saldırılar sonrasında açıklama yapan Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail kırmızı çizgilerini aştı" dedi.

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İsrail Hizbullah
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