İsrail, Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor! Yeni açıklama geldi: 'Planlarımız onaylandı'

Lübnan'da önceki gün Hizbullah üyelerine ati mesajlaşma cihazı olan 'pager'lar bir anda eş zamanlı patladı. Olayda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtilmişti.

EŞ ZAMANLI TELSİZLER PATLATILDI

Dünya bu saldırıyı konuşurken dün de Hizbullah üyelerine ait telsizler eş zamanlı olarak patlatıldı. Bu olayda da 37 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

SORUMLU İSRAİL

Bu iki saldırıdan sonra gözler İsrail'e çevrilmiş ve saldırının kaynağı olarak Tel Aviv yönetimi sorumlu tutuldu.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken bugün de İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

NASRALLAH'TAN AÇIKLAMA

Saldırılar sonrasında açıklama yapan Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail kırmızı çizgilerini aştı" dedi.