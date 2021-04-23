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İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı

23.04.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi.

İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

FOSEPTİK SUYU SIKILDI

TOMA’lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı. Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

POLİS MÜDAHALESİNDE YARALANANLARIN SAYISI 78'E YÜKSELDİ

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 78’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 15 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

(AA)

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