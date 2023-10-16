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İsrailli rehineler için Ankara'ya talep yağıyor! Erdoğan "Biz hazırız" demişti, ABD basınının iddiası gündem oldu

16.10.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Hamas 7 Ekim'de İsrail topraklarına gerçekleştirdiği baskında kaçırdığı İsraillileri Gazze'de rehin tutuyor. Sayıları 150'den fazla olduğu belirtilen rehineler için dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye talep geldiği belirtildi.

İsrailli rehineler için Ankara'ya talep yağıyor! Erdoğan "Biz hazırız" demişti, ABD basınının iddiası gündem oldu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunda İsrail topraklarına saldırının yanı sıra çok sayıda İsrailli de rehin alınmıştı. İsrail-Hamas çatışmasında her iki tarafa da itidal çağrısında bulunan Türkiye, rehin alınan İsrailliler için de devrede.

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ANKARA'YA TALEP YAĞIYOR

İsrail basınına göre rehinelerin sayısı yaklaşık 200 kadarken Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün akşam yaptığı açıklamada tespit edilen 155 rehinenin aileleriyle görüştüklerini belirtmişti. Wall Street Journal'ın haberinde, Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat yetkililerine Latin Amerika'dan dahi rehinelerle ilgili talep yağdığı öne sürüldü.

Ankara'daki yetkililere gelen taleplerde Latin Amerika'daki bazı ülkeler dahil olmak üzere çok sayıda hükümet, rehinelerin kimliğinin talep edilmesini istedi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE OLARAK BİZ HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türkiye olarak, (İsrail - Filistin) tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim" demişti.

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İsrail rehine Hamas izzettin el kassam tugayları

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