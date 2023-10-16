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Kafası kopmuş çocukları anlattı, canlı yayında kelimeler boğazında düğümlendi! "Burası İsrail'in tahliye edilmesini istediği hastane"

16.10.2023 13:06 | Son Güncelleme:
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İsrail-Hamas çatışmasında tüm dünya sivillerin ölümüne karşı çıkan söylemlerde bulunsa da savaşta çok sayıda çocuk da hayatını kaybediyor. Gazze'deki bir hastanenin önünden yayın yapan muhabir, "Ben bile 5 yaşın altında en az 10 çocuk gördüm; kafaları kesilmişti, vücutları ise..." derken kelimeler boğazına tıkandı. Yürekleri parçalayan o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Ambulansların biri gidip öteki geliyor, muhabir o anları ağlamaklı sesiyle "Gelenlerin çoğu çocuklar ve kadınlar" diye anlatırken yaşanan trajediyi ortaya koyuyordu. İsrail'in Gazze halkından tahliye etmelerini istediği bölgedeki bir hastanenin önündeki dram canlı yayında tüm dünyanın gözünün önüne serildi.

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SÜREKLİ HASTA GELİYORDU

CGTN muhabiri Noor Harazeen, Şüheda Aksa (Aksa Şehitleri) Hastanesi'nin önünden son durumu aktardığı canlı yayında "Burası İsrail'in Gazzelilerden tahliye etmesini istediği bölge. Şu anda bütün ailelerin, çocukların, kadınların hastaneye geldiğini görüyoruz" diyerek hareketliliği anlattı.

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"KAFASI KOPMUŞ ÇOCUKLARI GÖRDÜM"

Sık sık arkasına dönüp gelen araçları kontrol eden ve konuşmakta güçlük çeken Harazeen, "Ben bile 5 yaşın altında en az 10 çocuk gördüm, kafaları kesilmişti, vücutları ise..." derken kelimeler boğazında düğümlendi.

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"ÇOĞU KADINLAR VE ÇOCUKLAR"

Harazeen, "Burada hastaneye hala ambulansların geldiğini görüyoruz. Çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor." sözleriyle devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas

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