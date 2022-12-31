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  4. İstanbul'a fark attı! İşte Marmara Bölgesi'nin en kirli havasına sahip il

İstanbul'a fark attı! İşte Marmara Bölgesi'nin en kirli havasına sahip il

31.12.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesinin hava kitle endeksi yayınlandı. Marmara Bölgesi’nde Bursa 213 puanla ‘Çok sağlıksız’ kategorisinde ilk sırada yer aldı. İstanbul’un orta kesimleri 151 ile ‘Sağlıksız’, kıyı kesimleri ise 55-70 arasında ‘Orta’ seviyesinde haritada yerini aldı.

İstanbul'a fark attı! İşte Marmara Bölgesi'nin en kirli havasına sahip il

Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nde Bursa 213 puanla ‘Çok sağlıksız’ kategorisinde ilk sırada yer aldı. İstanbul’un orta kesimleri 151 ile ‘Sağlıksız’, kıyı kesimleri ise 55-70 arasında ‘Orta’ seviyesinde haritada yerini aldı. Yalova 158 puanla ‘Sağlıksız’ Kırklareli 96 puanla ‘Orta’, Kocaeli 155 ile ‘Sağlıksız’, Balıkesir 157 ile ‘Sağlıksız’, Tekirdağ 97 ile ‘Orta’ Edirne ise 96 puanla ‘Orta’ kategorilerinde yer aldı.

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Bursa’nın ilçelerinde ise Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım’da 213 ile ‘Çok Sağlıksız’ ölçülen hava değerleri, Nilüfer’de 182 ile ‘Sağlıksız’ olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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Bursa İstanbul Hava Kirliliği

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