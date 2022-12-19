İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 'Hafta sonu dahil...' Tek tek sıraladı! İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken vatandaşlar “Ne zaman kar yağacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Birkaç gündür, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde adeta bahar havası yaşanırken yeniden soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, yağmur ve kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından vatandaşların merak ettiği hava durumuyla alakalı son bilgileri paylaştı. İstanbul hava durumu ile ilgili önemli bilgiler veren Şen, “İstanbul’da bugün hava soğuk ve yağmurlu. Sıcaklık 9 C. Öğlen yağış kesiliyor, yarın hafif yağmurdan sonra hafta sonu dahil yağış yok. Sıcaklık hafta içinde 12-13 C’yi geçmeyecek. Poyraz bugün akşama kadar kuvvetli esecek. Üşütür iyi giyinmek gerek.” ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Öte yandan Şen ne zaman yağacağı merak edilen kar ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Şen paylaşımında “Bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Kütahya, Afyon, Ardahan ve Erzincan çevreleri, aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur Karadeniz'in iç, İç Anadolu ile Trakya'nın, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde KKY (karla karışık yağmur) ve kar.” dedi.

Şen bir sonraki paylaşımında ise yarın beklenen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Şen, “Yarın Salı iç kesimlerde sıcaklıklar azalmaya devam edecek. Marmara ve Karadeniz kıyısında hafif yağmur. İç anadolunun doğusu ve güneyinde kar yağışı görülecek. Çarşamba tüm ülkede yağış kesiliyor ve 3-4 gün yağış yok. İç kesimlerde sis görülecek.” ifadelerini kullandı.

“HEM ÇOK SOĞUK HEM DE YAĞMUR VAR”

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul'da her geçen saat poyraz kuvvetlenecek. Yarın (bugün) hem çok soğuk hem de yağmur var. Yağış kış yağmuru şeklinde orta kuvvette ve soğuk yağacak. Rüzgarla birlikte camlardan buğu yaparak akacak.” dedi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda “Pazartesi çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar” ifadelerini kullanmıştı.

10 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul dahil 10 il için sarı uyarı verdi. Meteoroloji’nin sarı uyarı verdiği ise İstanbul, Bursa, Aydın, Edirne, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.