Soğuk hava etkisini gösterdi, kent adeta dondu! Süs havuzları ve araçlar buz tuttu

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü. Kars’ta sıcak havanın yerini soğuk havaya bıraktığını ifade eden vatandaşlar, “Etkili olan sıcak hava, akşam itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı. Süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu. Hava bayağı soğudu” dediler.

SÜS HAVUZLARI DONDU

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Süs havuzlarının donduğu Kars’ta soğukların etkisini sürdüreceği öğrenildi.

(İHA)

