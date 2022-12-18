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Soğuk hava etkisini gösterdi, kent adeta dondu! Süs havuzları ve araçlar buz tuttu

18.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalar yavaş yavaş yerini soğuk havaya bırakmaya başlarken, Kars'ta günlük hayat olumsuz etkilendi. Soğuklar nedeniyle kentteki Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan süs havuzu ve araçların camları buz tuttu.

Soğuk hava etkisini gösterdi, kent adeta dondu! Süs havuzları ve araçlar buz tuttu

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü. Kars’ta sıcak havanın yerini soğuk havaya bıraktığını ifade eden vatandaşlar, “Etkili olan sıcak hava, akşam itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı. Süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu. Hava bayağı soğudu” dediler.

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SÜS HAVUZLARI DONDU

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Süs havuzlarının donduğu Kars’ta soğukların etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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Bu havalara aldanmayın! Kar için uzmanlar uyarıyor: En soğuk... Bu havalara aldanmayın! Kar için uzmanlar uyarıyor: En soğuk...

(İHA)

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