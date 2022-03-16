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İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

16.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a kar yeniden geliyor. Kar yağışı İstanbul'a hafta bitmeden geri dönecek. İstanbul kar yağışına bir kez daha teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu dikkat çekti. Vatandaşlar, uzun süredir kar yağışı altında olan İstanbul'a yeniden karın ne zaman yağacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışına dair hava durumu tahmini!

İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

İstanbul, soğuk hava ve yoğun kar yağışına alışmaya başladı. İşe gitmek zorunda olanlar, dışarıda işleri olanlar ve öğrenciler İstanbul'a karın yeniden karın zaman yağacağını bilmek istiyor. Yoğun kar yağışı ile karşılaşmadan vatandaşlar önlemini almak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre Cuma gününden itibaren İstanbul'u kar yağışı bekliyor. İşte İstanbul'a kar yeniden gelecek mi sorularının cevabı!

İSTANBUL'A KAR YENİDEN NE ZAMAN GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-17-18-19-20-21-22 Mart tarihleri için haftalık hava tahminini duyurdu. Verilere göre pazartesi günü sona eren kar yağışı yeniden İstanbul'u esir alacak. Son değerlendirmeler ışığında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise ülke genelinde sulu kar ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıda 17 Mart Perşembe gününden itibaren ülke genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklendiği duyuruldu. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren de güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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