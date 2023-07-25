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  4. İstanbul'da bakımevindeki görüntüler infiale yol açmıştı! Yeni gelişme: Tutuklandılar

İstanbul'da bakımevindeki görüntüler infiale yol açmıştı! Yeni gelişme: Tutuklandılar

25.07.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti. Sosyal medyada infiale neden olayda iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da bakımevindeki görüntüler infiale yol açmıştı! Yeni gelişme: Tutuklandılar

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme N.C. ile M.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

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NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğince başlatılan idari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş ve burada hizmet alan vatandaşlar başka kuruluşlara sevk edilmişti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada da görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA-AA

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