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  4. İstanbul'da bugün! 'Pes' dedirten görüntüler

İstanbul'da bugün! 'Pes' dedirten görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında 'evde kal' çağrıları devam ederken, Pendik'te çekilen görüntüler 'pes' dedirtti. Yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma ısrarını sürdüren vatandaşların bazılarının eldiven ve maske gibi önlemler almadıkları da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Taksim ve Üsküdar'da çekilen görüntülerde virüs sessizliğinin sürdürüldüğü görüldü.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor. Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise korona virüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor.

Pendik'te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

Üsküdar Meydanı ve iskelesinde sessizlik devam etti. Vapur iskelesi ve otobüs duraklarında kimsenin olmadığı dikkat çekti. Günlerdir boş kalan Üsküdar Meydanı'nda bulunan güvercinler ise aç kaldı. Salacak sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan ve gezen vatandaşlar görüntülendi. Polis ekipleri megafonla sahilde bulunanları uyardı.

TAKSİM MEYDANI BOMBOŞ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de koronavirüs salgını nedeniyle en sakin zamanlarını geçirdiği gözlendi. İstiklal Caddesi'nde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayında yolcusuz sefer yapmaya devam ettiği görüldü.

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