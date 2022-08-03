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İstanbul'da çatı çatı gezip evi soydular! 'Başımı bir uzattım ki...'

03.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hırsızlar çatı çatı dolaşıp girdikleri evdeki eşyaları çaldı. Ev sahibi evdeyken televizyon ve bilgisayar çalan hırsızların o anları saniye saniye kaydedildi. Yaşadıklarını anlatan Şefika Gök, "İçeriden çengel geçirip, arkasına halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki odayı dağıtmışlar" dedi.

İstanbul'da çatı çatı gezip evi soydular! 'Başımı bir uzattım ki...'

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda güpegündüz çatı çatı dolaşan hırsızlar, girdikleri evden bilgisayar ve televizyon çaldı. Ev sahibi evdeyken hırsızlık yapan kişilerin o anları saniye saniye görüntülenirken yaşadıklarını anlatan Şefika Gök, "İçeriden çengel geçirip, arkasına halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki odayı dağıtmışlar" dedi.

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ODAYA GİRİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Olay, 1 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheliden birisi, apartmanın en üst katındaki demirleri kesip çatıya çıktı. Buradan 3 binanın çatısını atlayarak geçen hırsızlar, evin terasındaki camları kırarak içeri girdi. Odanın kapısını eşya ile kapatan şüpheliler, Şefika Gök'ün aşağı katta olmasından faydalanarak televizyon ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Yan apartmanın çatısına çıkan şüpheliler, kapıyı kırarak aşağıya indi. Eşyaları halıya saran 2 hırsız, olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı evin üst katına çıktığında odanın kapısını zorlayarak açan Şefika Gök, içeri girdiğinde etrafın dağılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sonunda bu da oldu! 'Eve tırmanan hırsız' soyulduSonunda bu da oldu! 'Eve tırmanan hırsız' soyuldu

YAKALANDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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"BAŞIMI BİR UZATTIM Kİ..."

Kendisi evdeyken yaşanan hırsızlığı anlatan Şefika Gök, “Dün öğle saatlerinde internetim kesildi. Komşuya sordum, o da kendisinde olduğunu söyleyince terasa çıktım. Kapıları kilitliydi. İçeriden çengel geçirip, arkasına halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki odayı dağıtmışlar. Korktum, eşim ve oğluma haber verdim. Yanımızdaki 3'üncü apartmandan girmişler. 3 çatıdan atlayıp, bize geliyorlar. Biz hedefmişiz. Çatılarda dolaşa dolaşa benim evime giriyorlar. Camımı kırıp, içeri girmişler. Televizyonu, bilgisayarı söküp örtülere sarıp, kendi malları gibi yan binanın çatısından girip, kapısından çıkıp gittiler" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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