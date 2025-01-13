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  4. İstanbul'da dev 'ihale yolsuzluğu' operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

İstanbul'da dev 'ihale yolsuzluğu' operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.01.2025 07:34
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İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

İstanbul'da dev 'ihale yolsuzluğu' operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

RIZA

DETAYLARI BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

SAVCILIK DUYURDU

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

GÖZALTI

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir."

47 GÖZALTI KARARI

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Belediye başkanı beşiktaş
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