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  4. İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. İkinci katın duvarı yola çökerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi, Kadiriler Yokuşu Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir metruk halde olan 2 katlı binanın 2'inci katındaki duvar büyük bir gürültüyle yola çöktü. Çökme nedeniyle sokağa çıkan mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelere başladı. Yapılan ilk incelemelerde ekipler, bina içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Çökme esnasında sokak üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İKİ DAKİKA ÖNCE GEÇENLER VARDI, ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Büyük bir gürültüyle duvarın çöktüğünü belirten Recep Aksoy," Önce bir ses geldi. Ardından binanın duvarı olduğu gibi yola çöktü. İki dakika önce sokaktan geçenler vardı. Şans eseri kurtardılar kendileri. Onun dışında içeride kimse yoktu. Yaralanan yok çok şükür" ifadelerini kullandı. Araç ve yaya trafiğe kapatılan sokakta ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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